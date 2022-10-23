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Затримання Богуслаєва: з'явились фото з будинку ексвласника «Мотор Січ»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Затримання Богуслаєва: з'явились фото з будинку ексвласника «Мотор Січ»
Силовики провели обшук будинку Богуслаєва
фото із соцмереж

В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики через підозру у держзраді

Вчора ввечері, 22 жовтня, директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики.  Ексвласника «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва звинувачують у держзраді. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Президент підприємства давно відомий проросійськими поглядами – на своїх підприємствах відмовлявся вивішувати український прапор, постачав деталі в Росію, а ще напряму спілкувався з їхніми спецслужбами.

Фото обшуків силовиками в будинку Богуслаєва з'явилися в соцмережах:

Затримання Богуслаєва: з'явились фото з будинку ексвласника «Мотор Січ» фото 1
Затримання Богуслаєва: з'явились фото з будинку ексвласника «Мотор Січ» фото 2

Нагадаємо, що у грудні В’ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій «Мотор Січі» китайським компаніям.

Раніше повідомлялось, що Богуслаєв-молодший придбав острів в Італії.

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Теги: СБУ державна зрада Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв

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