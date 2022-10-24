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Підозрюваний у колабораціонізмі Богуслаєв має громадянство РФ – «Схеми»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підозрюваний у колабораціонізмі Богуслаєв має громадянство РФ – «Схеми»
З часу набуття громадянства РФ Богуслаєв не лише був керівником корпорації «Мотор Січ», а й був довіреною особою Януковича
фото з відкритих джерел

Богуслаєв має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ

Президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, має російське громадянство з 2000 року. Про це свідчать документи, які є в розпорядженні журналістів програми «Схеми» (Радіо Свобода).

«Відтоді він (Богуслаєв, – ред.) чотири рази обирався народним депутатом України та був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці», – йдеться в повідомленні.

Підозрюваний у колабораціонізмі Богуслаєв має громадянство РФ – «Схеми» фото 1

Згідно з витягом з системи АС «Роспаспорт», 15 жовтня 2000 року В’ячеслав Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина РФ, в обмін на радянський паспорт від 1979 року. Дата отримання паспорта громадянина Російської Федерації – 18 жовтня 2000 року.

Підозрюваний у колабораціонізмі Богуслаєв має громадянство РФ – «Схеми» фото 2

Крім того, Богуслаєв має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ. Це підтверджується через сайт російської Податкової служби. Перевірка номера паспорта у реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ підтвердила, що номер паспорта не перебуває у переліку недійсних.

Підозрюваний у колабораціонізмі Богуслаєв має громадянство РФ – «Схеми» фото 3
Підозрюваний у колабораціонізмі Богуслаєв має громадянство РФ – «Схеми» фото 4

Зазначається, що з часу набуття громадянства РФ Богуслаєв не лише був керівником корпорації «Мотор Січ», а й був довіреною особою кандидати в президенти України Віктора Януковича, з 2006 року був народним депутатом чотирьох скликань поспіль. Крім того, будучи народним депутатом, Богуслаєв входив до складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Відповідно до закону України «Про державну таємницю» (стаття 27) та «Про статус народного депутата» (стаття 19), народні депутати мають можливість доступу до державної таємниці. Журналісти «Схем» звернулися до декількох колишніх депутатів-членів комітету з питань національної безпеки і оборони, які підтвердили, що депутати цього комітету, в тому числі і Богуслаєв, тривалий час мали доступ до держтаємниці.

Наразі журналістам не вдалось зв’язатись з представником В’ячеслава Богуслаєва для отримання його коментаря щодо російського громадянства. Журналісти «Схем» також скерували запит на адресу АТ «Мотор Січ», президентом якої є Богуслаєв.

Директор по зв'язках з громадськістю АТ «Мотор Січ» Руслан Пидорич у коментарі журналістам на запитання про російське громадянство В'ячеслава Богуслаєва зазначив, що йому про це нічого невідомо, і він «вперше про це чує».

Нагадаємо, 22 жовтня, як ексклюзивно повідомили «Главкому» джерела у СБУ, директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики. 

Згодом Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ», які підтверджують його співробітництво з ворогом.

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Теги: росія Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв

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