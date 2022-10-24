Головна Країна Політика
search button user button menu button

Співпраця Богуслаєва із РФ: СБУ опублікувала докази (аудіо)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Співпраця Богуслаєва із РФ: СБУ опублікувала докази (аудіо)
Співробітники СБУ затримали посадовця та одного з працівників авіапідприємства і оголосили їм про підозри
фото: з відкритих джерел

Богуслаєва виправдовував напад Росії і висловлював надію, що Путін не зупинить наступ своїх військ

Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ», які підтверджують його співробітництво з ворогом. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від «партії регіонів», продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим – фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села. При цьому він виправдовував напад Росії і висловлював надію, що Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про «нацистів» в Україні тощо», – зазначили в СБУ.

Днями співробітники СБУ затримали посадовця та одного з працівників авіапідприємства і оголосили їм про підозри.

Нагадаємо, 22 жовтня, як ексклюзивно повідомили «Главкому» джерела у СБУ, директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики. 

Читайте також:

Теги: Мотор Січ державна зрада СБУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Богуслаєв та його юна шанувальниця
Чим відомий Богуслаєв: зради та скандали
Вчора, 13:47
У ході розслідування співробітники СБУ встановили всіх організаторів оборудок
Постачав авіадвигуни до Росії: СБУ повідомила подробиці затримання Богуслаєва
Вчора, 09:43
Силовики провели обшук будинку Богуслаєва
Затримання Богуслаєва: з'явились фото з будинку ексвласника «Мотор Січ»
Вчора, 07:05

Політика

Колаборант Стремоусов втік із Херсона
Колаборант Стремоусов втік із Херсона
Що стане катастрофою для Росії? Прогноз української розвідки 
Що стане катастрофою для Росії? Прогноз української розвідки 
Співпраця Богуслаєва із РФ: СБУ опублікувала докази (аудіо)
Співпраця Богуслаєва із РФ: СБУ опублікувала докази (аудіо)
«Стратегія корозії»: австралійський генерал назвав головну перевагу української армії
«Стратегія корозії»: австралійський генерал назвав головну перевагу української армії
Чи можливі переговори з РФ: Банкова послала чіткий сигнал Кремлю
Чи можливі переговори з РФ: Банкова послала чіткий сигнал Кремлю
Британська розвідка пояснила, чому РФ атакує Україну іранськими дронами
Британська розвідка пояснила, чому РФ атакує Україну іранськими дронами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Фіона Хілл: Ілон Маск передає повідомлення від Путіна
72K
Арестович спрогнозував сумну долю генерала Суровікіна
62K
Чим відомий Богуслаєв: зради та скандали
31K
Переговори України з РФ: Макрон назвав головну умову
12K
«Майже катастрофа». Компанія Ахметова розказала, як українці платять за світло
11K
Українці можуть втратити зарплати і пенсії. Шмигаль назвав причину

Новини

Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Сьогодні, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
Вчора, 09:09
ЗСУ знищили бази окупантів на Запоріжжі і в Новій Каховці – Генштаб
Вчора, 07:16
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
22 жовтня, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
22 жовтня, 12:12

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту