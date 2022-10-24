Співпраця Богуслаєва із РФ: СБУ опублікувала докази (аудіо)

Співробітники СБУ затримали посадовця та одного з працівників авіапідприємства і оголосили їм про підозри

Богуслаєва виправдовував напад Росії і висловлював надію, що Путін не зупинить наступ своїх військ

Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ», які підтверджують його співробітництво з ворогом. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від «партії регіонів», продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим – фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села. При цьому він виправдовував напад Росії і висловлював надію, що Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про «нацистів» в Україні тощо», – зазначили в СБУ.

Днями співробітники СБУ затримали посадовця та одного з працівників авіапідприємства і оголосили їм про підозри.

Нагадаємо, 22 жовтня, як ексклюзивно повідомили «Главкому» джерела у СБУ, директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики.