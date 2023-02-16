Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Священник Московського патріархату з Донеччини отримав сім років в'язниці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Священник Московського патріархату з Донеччини отримав сім років в'язниці
фото ілюстративне

Свою підривну діяльність зловмисник погоджував з представниками командування військових угруповань РФ

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще одного священника, який добровільно співпрацював з російськими окупантами. Це настоятель однієї з парафій УПЦ (МП) Лиманської громади Донецької області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що під час тимчасової окупації району чоловік публічно виправдовував збройну агресію РФ і закликав місцевих жителів підтримати загарбників. Крім того, він агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та «проголосувати» за «приєднання» регіону до Росії. Також пропонував людям «обрати» нового «голову» селища Ярова, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації.

Свою підривну діяльність зловмисник погоджував з представниками командування військових угруповань РФ.

Співробітники СБУ затримали колаборанта у ході стабілізаційних заходів після звільнення району.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому призначено покарання – сім років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 12 років з конфіскацією майна.

Загалом у 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у т. ч. 14 архієреїв церкви. Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці перед судом постане митрополит Московської церкви. Він публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Обвинувальний акт направлено до суду. 

Теги: війна росія окупанти Донеччина священник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій
Шмигаль вніс до Ради законопроєкт про заборону Московського патріарахту в Україні
19 сiчня, 20:32
Андрія Павленка, який був священником УПЦ МП у Сєвєродонецьку, цього місяця засудили як шпигуна
New York Times: піп Московської церкви вказував окупантам, кого із священників ПЦУ треба вбити
17 сiчня, 16:55
У Вінниці перед судом постане митрополит Московської церкви
У Вінниці перед судом постане митрополит Московської церкви
10 сiчня, 14:05

Кримінал

СБУ викрила канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька
СБУ викрила канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька
Священник Московського патріархату з Донеччини отримав сім років в'язниці
Священник Московського патріархату з Донеччини отримав сім років в'язниці
Суд виніс вирок голові сільради на Київщині, який хотів отримати €300 тисяч хабара
Суд виніс вирок голові сільради на Київщині, який хотів отримати €300 тисяч хабара
Обшуки у відомій київській ІТ компанії. Реакція «Слуги народу»
Обшуки у відомій київській ІТ компанії. Реакція «Слуги народу»
РФ намагалася викрасти українські судна з Іспанії
РФ намагалася викрасти українські судна з Іспанії
У Києві виховательки катували малюків у корекційному дитсадку
У Києві виховательки катували малюків у корекційному дитсадку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Неспокійна ніч 16 лютого. Де зафіксовано вибухи та скільки ракет випустили окупанти
48K
Ракетна атака окупантів: Банкова повідомила про влучання
39K
Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)
32K
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
23K
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)
17K
Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Новини

Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Сьогодні, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Вчора, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Вчора, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту