Священник Московського патріархату з Донеччини отримав сім років в'язниці
Свою підривну діяльність зловмисник погоджував з представниками командування військових угруповань РФ
Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще одного священника, який добровільно співпрацював з російськими окупантами. Це настоятель однієї з парафій УПЦ (МП) Лиманської громади Донецької області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що під час тимчасової окупації району чоловік публічно виправдовував збройну агресію РФ і закликав місцевих жителів підтримати загарбників. Крім того, він агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та «проголосувати» за «приєднання» регіону до Росії. Також пропонував людям «обрати» нового «голову» селища Ярова, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації.
Свою підривну діяльність зловмисник погоджував з представниками командування військових угруповань РФ.
Співробітники СБУ затримали колаборанта у ході стабілізаційних заходів після звільнення району.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому призначено покарання – сім років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 12 років з конфіскацією майна.
Загалом у 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у т. ч. 14 архієреїв церкви. Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.
Раніше повідомлялося, що у Вінниці перед судом постане митрополит Московської церкви. Він публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Обвинувальний акт направлено до суду.
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