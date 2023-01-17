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New York Times: піп УПЦ МП із Сєвєродонецька вказував окупантам, кого із священників ПЦУ треба вбити

Олександра Садова
glavcom.ua
New York Times: піп УПЦ МП із Сєвєродонецька вказував окупантам, кого із священників ПЦУ треба вбити
Андрія Павленка, який був настоятелем храму УПЦ МП у Сєвєродонецьку, цього місяця засудили як шпигуна
фото: New York Times

Павленко давав вказівки ліквідувати своїх «конкурентів» – радив, кого зі священиків ПЦУ треба вбити

Священник УПЦ МП Андрій Павленко, якого СБУ затримала за підозрою у співпраці з окупантами, давав вказівки російським військовим, кого із представників ПЦУ треба вбити. Про це пише New York Times.

Як повідомляє видання, Андрій Павленко, настоятель Московської церкви у Сєвєродонецьку Луганської області, «начебто перебував на самовідданій духовній місії. Коли прийшла війна, він залишився зі своєю паствою і навіть відвідав госпіталь, щоб помолитися з пораненими солдатами».

Але насправді, згідно з судовими документами, Павленко активно працював над вбивством українських солдатів та українських активістів, у тому числі священника ПЦУ у своєму місті Сєвєродонецьку.

«На півночі їх близько 500, з мінометним взводом, п'ятьма бронетранспортерами і трьома танками», – писав пан Павленко російському офіцеру в березні, коли російська армія била артилерією Сєвєродонецьк і райони навколо нього.

«Його потрібно вбити», – написав він про священика ПЦУ. Згідно з доказами, представленими в українському суді, він надіслав для російської армії списки людей для облави після того, як місто буде окуповане. 

«Духовний провідник для націоналістичних бригад і української армії на Луганщині», – йдеться у повідомленні від 15 березня, в якому йшлося про те, що священника, про якого йде мова, слід убити.

В іншому повідомленні говорилося про ще одного священника ПЦУ, брат якого воював на війні. Павленко написав: «Я думаю, що нам теж потрібно покласти йому край, оскільки він не наш хлопець».

Українська влада заарештувала священика у квітні, коли російські військові ще бомбардували Сєвєродонецьк, який захопили в червні. Москва прийняла священника під час обміну полоненими та віддала американця Суеді Мурекезі, ветерана ВПС, який до війни жив на півдні України.

Також зазначається, що цього місяця Павленка засудили як шпигуна.

Нагадаємо, митрополит Мелетій (справжнє ім’я – Валентин Єгоренко), якого президент Володимир Зеленський 11 січня цього року позбавив українського громадянства, очолив 14 січня богослужіння у храмі святого Георгія в місті Сторожинець.

Раніше повідомлялося, що олігарх, екснардеп і клірик Української православної церкви (МП) Вадим Новинський оскаржує указ президента Володимира Зеленського, яким запроваджено санкції щодо окремих представників духовенства, у тому числі й стосовно нього. 

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Теги: росія окупанти церква Луганщина війна священник

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Кримінал

New York Times: піп УПЦ МП із Сєвєродонецька вказував окупантам, кого із священників ПЦУ треба вбити
New York Times: піп УПЦ МП із Сєвєродонецька вказував окупантам, кого із священників ПЦУ треба вбити
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