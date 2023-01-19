Головна Країна Політика
search button user button menu button

Шмигаль вніс до Ради законопроєкт про заборону Московського патріарахту в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шмигаль вніс до Ради законопроєкт про заборону Московського патріарахту в Україні
Очільник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій
фото: glavcom.ua

Текст законопроєкту на сайті парламенту поки відсутній

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 8371 про заборону Української православної церкви Московського патріархату. 

Ініціатором законопроєкту є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Текст документу поки відсутній, проте представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що проєкт закону спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.

Документом передбачено внесення змін до ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», якими  унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Раніше повідомлялося, що священники московської церкви здійснили обряд вуду на могилі митрополита Володимира.

Нагадаємо, Зеленський призупинив громадянство 13 священників Московської церкви.

Читайте також: «Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати»: Московська церква переспівала пісню про Бандеру (відео)
Теги: Верховна Рада Російська православна церква в Україні Денис Шмигаль церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрія Павленка, який був священником УПЦ МП у Сєвєродонецьку, цього місяця засудили як шпигуна
New York Times: піп Московської церкви вказував окупантам, кого із священників ПЦУ треба вбити
17 сiчня, 16:55
Прихильник РФ активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах
Прислужник монастиря Московської церкви закликав до захоплення Києва (фото)
11 сiчня, 12:22
Автентичність відео підтвердив епископ Баришівський
«Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати»: Московська церква переспівала пісню про Бандеру (відео)
17 сiчня, 05:16

Політика

Шмигаль вніс до Ради законопроєкт про заборону Московського патріарахту в Україні
Шмигаль вніс до Ради законопроєкт про заборону Московського патріарахту в Україні
Зеленський зустрівся з президентом Євроради: про що говорили
Зеленський зустрівся з президентом Євроради: про що говорили
Тимошенко, Татаров та кілька міністрів можуть втратити посади
Тимошенко, Татаров та кілька міністрів можуть втратити посади
Порошенко прийшов у звільнену від Московської церкви Лавру (фото)
Порошенко прийшов у звільнену від Московської церкви Лавру (фото)
Зеленський відреагував на резолюцію Європарламенту
Зеленський відреагував на резолюцію Європарламенту
Лавров порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером: МЗС відреагував
Лавров порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером: МЗС відреагував

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Епіфаній у Лаврі: українців знову вразило вбрання митрополита
48K
Христо Грозєв: Путін серйозно розглядає можливість ядерного удару по Польщі
22K
Яка ситуація під Бахмутом і Соледаром: дані розвідки США
16K
19 січня – Водохреще або Йордан: звичаї, прикмети, заборони
11K
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Сьогодні, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Сьогодні, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
Вчора, 14:49
«Думали, що це ракета»: очевидці розповіли деталі про падіння гелікоптера
Вчора, 14:14
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту