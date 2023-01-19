Шмигаль вніс до Ради законопроєкт про заборону Московського патріарахту в Україні

Текст законопроєкту на сайті парламенту поки відсутній

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 8371 про заборону Української православної церкви Московського патріархату.

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Ініціатором законопроєкту є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Текст документу поки відсутній, проте представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що проєкт закону спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.

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Документом передбачено внесення змін до ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», якими унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Раніше повідомлялося, що священники московської церкви здійснили обряд вуду на могилі митрополита Володимира.

Нагадаємо, Зеленський призупинив громадянство 13 священників Московської церкви.