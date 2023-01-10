Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Вінниці перед судом постане митрополит Московської церкви

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Вінниці перед судом постане митрополит Московської церкви
СБУ

Фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини очільника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За матеріалами СБУ митрополиту загрожує реальний термін покарання – до 8 років позбавлення волі. 

Слідство встановило, що фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. Також на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Під час обшуків за місцем його проживання та у релігійних спорудах правоохоронці виявили:

  • ​комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій;
  • ​прокремлівські агітки та літературу.

Ініційована СБУ експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа.

Дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ​​ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ​​ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ​ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ​ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Розслідування проводили слідчі Служби безпеки Вінницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

5 фото
На весь екран

Раніше повідомлялося, що ректор Почаївської семінарії Московської церкви отримав штраф за проросійський допис.

Також священники московської церкви здійснили обряд вуду на могилі митрополита Володимира.

Теги: росія церква СБУ війна Російська православна церква в Україні Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У тексті вироку не вказано, що саме опублікував ректор Почаївської духовної семінарії Йов Смакоуз
Ректор Почаївської семінарії Московської церкви отримав штраф за проросійський допис
Вчора, 12:00
Митрополиту Тульчинському і Брацлавському Іонафану СБУ вручила підозру у держзраді
Зеленський призупинив громадянство 13 священників Московської церкви – ЗМІ
7 сiчня, 14:58
Представники УПЦ МП осквернили могилу митрополита Володимира в лаврі обрядом вуду
Представники Московської церкви здійснили обряд вуду у Лаврі (відео)
8 сiчня, 15:27

Новини

У Вінниці перед судом постане митрополит Московської церкви
У Вінниці перед судом постане митрополит Московської церкви
У Вінниці чоловік порізав горло священнику Московського патріархату
У Вінниці чоловік порізав горло священнику Московського патріархату
Смертельна ДТП на Вінниччині: загинули двоє, вісім осіб травмовано (фото)
Смертельна ДТП на Вінниччині: загинули двоє, вісім осіб травмовано (фото)
МВС нагородило трьох школярок-волонтерок із Вінниччини (фото)
МВС нагородило трьох школярок-волонтерок із Вінниччини (фото)
«Дрони-камікадзе» прямують у напрямку Києва: у ряді областей оголошено повітряну тривогу (мапа)
«Дрони-камікадзе» прямують у напрямку Києва: у ряді областей оголошено повітряну тривогу (мапа)
Житель Вінниці збудував власну міні-ГЕС на випадок блекауту (фото)
Житель Вінниці збудував власну міні-ГЕС на випадок блекауту (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
10 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
12K
Польща змінює правила перебування для біженців з України
7443
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7296
Чому після свят знову немає світла? Пояснення енергетиків
7144
Розпочався потужний бій за Соледар – Маляр
6999
Британська розвідка оцінила ймовірність захоплення РФ Бахмута

Новини

«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
Сьогодні, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:50
Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
Вчора, 18:27
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту