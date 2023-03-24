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Топменеджер Харківського авіазаводу вдруге отримав підозру. Його оголошено в розшук

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Топменеджер Харківського авіазаводу вдруге отримав підозру. Його оголошено в розшук
фото з відкритих джерел

Сунцов може працювати заступником гауляйтера Запорізької області з питань інфраструктури

Національне антикорупційне бюро заочно повідомило про підозру колишньому в.о. директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Ігорю Сунцову. Про це йдеться на сайті Бюро.

Чоловікові інкримінують привласнення $472 тис. у 2014 році (понад 6 млн грн за курсом НБУ).

Зазначається, що у вересні-жовтні 2014 року підозрюваний підписав контракт із підставною компанією з Польщі на придбання допоміжних систем для літака Ан-74Т-200А американського та французького виробництва. Харківський авіазавод здійснив передоплату, але замовленого товару так і не отримав.

Пізніше, у лютому 2017 року, з метою приховати розтрату підозрюваний нібито підробив документи стосовно термінів постачання систем, продовживши контракт до 31 грудня 2017 року.

Це вже другий епізод, який НАБУ інкримінує колишньому керівнику Харківського авіазаводу. У 2021 році йому повідомили про підозру в розтраті $1,92 млн та €553 тис. та оголосили в розшук.

Топменеджер Харківського авіазаводу вдруге отримав підозру. Його оголошено в розшук фото 1

За наявною у слідства інформацією, підозрюваний перебуває на окупованій території та може працювати заступником гауляйтера Запорізької області з питань інфраструктури. Підозру йому повідомили заочно.

Раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру екскерівникам ДП «Антонов» за знищення «Мрії».

Теги: розшук НАБУ Харків

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