Екскомандир львівського «Беркута» отримав підозру за організацію умисних вбивств на Майдані

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу

Колишній командир батальйону «Беркут» отримав про підозру в організації теракту та умисних вбивств мітингувальників 18 лютого 2014 року під час Майдану. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Як зазначається, під його керівництвом підрозділ з Львівщини разом з іншими 18 лютого 2014 року застосували фізичну силу, спецзасоби, у тому числі світло-шумові гранати виробництва рф, помпові рушниці, що були споряджені патронами зі свинцевою картеччю, проти мітингувальників на вул. Інститутській в м. Києві та прилеглих до неї вулицях.

У результаті таких дій загинуло три особи та близько 200 отримали тілесні ушкодження, у тому числі й вогнепальні, різного ступеня тяжкості.

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Фігурант підозрюється у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

На цей час за цими подіями до кримінальної відповідальності притягнуто ряд керівників органів внутрішніх справ, які безпосередньо організували вчинення злочинів. У тому числі ексміністра внутрішніх справ, його заступника, керівництво ГУМВС України в місті Києві, а також виконавців із числа співробітників МОП «Беркут».

Нагадаємо, за матеріалами Державного бюро розслідувань до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього заступника секретаря РНБО України Володимира Сівковича за організацію розгону «Студентського Майдану».