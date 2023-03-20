Вбивство військовослужбовця у Києві: троє підозрюваних постали перед судом

Правоохоронці затримали нападників по «гарячих слідах»

Голосіївська окружна прокуратура м. Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно трьох учасників дорожнього конфлікту, внаслідок якого загинув військовослужбовець. Злочин стався 21 жовтня 2022 року у Голосіївському районі м. Києва та набув суспільного резонансу. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Згідно з матеріалами слідства, між потерпілим, який керував автомобілем «Хюндай» та водієм «Лексус» виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Під час суперечки пасажири «Лексус» побили потерпілого. Після цього водій «Лексуса» здійснив у нього постріл та разом з товаришами втік. 34-річний потерпілий від отриманих травм помер.

Правоохоронці затримали нападників по «гарячих слідах».

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Дії водія «Лексус» кваліфіковано за п. 7 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів) КК України.

Дії інших підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України. Наразі досудове розслідування завершено.

Обвинувальний акт відносно трьох зловмисників, які перебувають під вартою, скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Як повідомлялося, в Києві серед білого дня вбили військового Олексія Щербину. Чоловік був учасником добровольчого формування територіальної громади «Свобода» і готувався вирушити на фронт. За даними ЗМІ, один із підозрюваних є спортсменом клубу, який належав Іллі Киві. Один з фігурантів по справі уже притягувався до відповідальності за телефонне шахрайство. Із клопотанням про передачу його на поруки зверталися трудові колективи ГО «Київський спортивний клуб бойових мистецтв» та ТОВ «СК «Спарта-Панкратіон». Той клуб, який його брав на поруки, належав Іллі Киві.