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Депутат Держдуми, який курував окупацію Херсонщини, отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депутат Держдуми, який курував окупацію Херсонщини, отримав підозру
фото: пресслужба СБУ

Фігурант є заступником керівника прокремлівської фракції «Єдіная Росія»

Служба безпеки зібрала доказову базу на депутата державної думи РФ Ігоря Кастюкевича. Він сприяв поширенню окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині півдня України. Про це  повідомляє пресслужба СБУ.

Посадовець особисто координував процес організації та проведення незаконного референдуму щодо «приєднання» Херсонщини до складу РФ.

Встановлено, що фігурант є заступником керівника прокремлівської фракції «Єдіная Росія» і входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

У період з 23 до 28 вересня минулого року він перебував у тимчасово окупованому Херсоні, де забезпечував «потрібні» результати фейкового плебісциту.

Саме за його вказівкою представники «виборчкомів» спільно з озброєними окупантами обходили домівки місцевих жителів і змушували їх «голосувати» на користь кремля.

Також російський депутат знімав та викладав у своїх пабліках постановочні відео про роздачу російської «гуманітарки» в регіоні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кастюкевичу про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Наразі зловмисник перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за оперативного супроводу Нацполіції та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Теги: росія депутат прокурор відео СБУ Херсонщина

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