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СБУ повідомила про підозру екскерівникам ДП «Антонов», чиї дії призвели до знищення «Мрії» (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру екскерівникам ДП «Антонов», чиї дії призвели до знищення «Мрії» (фото)
Ексдиректор ДП «Антонов» Сергій Бичков
Фото: defence-ua.com

Ексгендиректору «Антонова» загрожує до 15 років ув’язнення

Служба безпеки України зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП «Антонов», його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. І підтвердила, що двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 «Мрія».

«Ми ведемо об’єктивне розслідування цієї справи. Ті, хто фактично допоміг ворогу знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання. І СБУ зробить для цього усе необхідне. А новий літак наша держава обов’язково побудує, бо «Мрію», як і Україну, неможливо зруйнувати», – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

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СБУ становлено, що у період січня-лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі. Для цього віддали розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта.

На підставі зібраних доказів слідчі головного слідчого управління СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП «Антонов», який наразі переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у кінці лютого 2022 року окупанти знищили найбільший у світі літак «Мрія». До слова, колишній капітан літака «Мрія» Дмитро Антонов розповів, що АН-225 можна було врятувати від ворожих обстрілів у Гостомелі, однак літак знищила безвідповідальність керівництва, у тому числі і Сергія Бичкова. Його не евакуювали, хоча була можливість.

4 квітня 2022 року державний концерн «Укроборонпром» звільнив гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова.

Теги: СБУ Антонов Мрія літак

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