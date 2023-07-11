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Торгувала дозволом на перетин кордону. Нардепка від «Слуги народу» отримала підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Торгувала дозволом на перетин кордону. Нардепка від «Слуги народу» отримала підозру
Нардепка від «Слуги народу» Людмила Марченко
фото з відкритих джерел

Свої «послуги» фігурантки схеми оцінили у 5,3 тис. дол

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній нардепці через торгівлю дозволами на перетин кордону. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Ім’я парламентарки правоохоронці не згадують, проте за даними ЗМІ, саме нардепку від «Слуги народу» Людмилу Марченко нещодавно викрили за торгівлі дозволом на перетин кордону.

Слідство встановило, що нардепка разом зі своєю помічницею пообіцяли за надання неправомірної вигоди забезпечити ухвалення уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях».

Надалі уповноваженими особами обласної військової адміністрації надано відповідний дозвіл особі (як водію) на перетин державного кордону.

Свої «послуги» фігурантки оцінили у 5,3 тис. дол.

Після отримання другого «траншу» у 2, 8 тис. дол. детективами НАБУ осіб було викрито в одержанні неправомірної вигоди.

7 липня помічниця передала гроші нардепці, та щось запідозрила та викинула долари через кам'яну огорожу, але НАБУ та САП зробили відео. 

САП та НАБУ повідомили про підозру народній депутатці Людмилі Марченко та її помічниці за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди). Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Теги: війна партія Слуга народу кордон

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Торгувала дозволом на перетин кордону. Нардепка від «Слуги народу» отримала підозру
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