Де голова Тернопільської облради ховав хабар? Слідчі оприлюднили подробиці гучної справи

Слідство вказує, що голова облради Михайло Головко поклав отримані кошти в Volkswagen Atlas, який стояв у дворі

Антикорупційний суд забракував протокол обшуку машини, бо правоохоронці не надали відповідної судової ухвали

У судовому реєстрі з’явилися нові подробиці скандальної корупційної справи, фігурантом якої є голова Тернопільської облради Михайло Головко. За матеріалами резонансного кримінального провадження, які оприлюднено в судовому реєстрі, власник місцевої ТОВ «Авакс Проф» передав голові Тернопільської обласної ради 612 тис. грн у вигляді неправомірної вигоди за підписання актів виконаних робіт.

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Це сталося вранці 26 червня 2023 року. Підприємець «віддячив» за підписання актів виконаних робіт та оплату комунального підприємства облради «Тернопількомунінвест» заборгованості перед ТОВ «Авакс Проф».

Слідство вказує, що Михайло Головко поклав отримані кошти в Volkswagen Atlas, який стояв у дворі.

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витяг із судового реєстру

Кросовер належить батькові голови обласної ради.

Правоохоронці рахують гроші, вилучені в автівці батька Михайла Головка фото: НАБУ

Того ж дня НАБУ і САП викрили голову облради, а також двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука на отриманні неправомірної вигоди.

Окремо «Главком» знайшов підтвердження закриття боргу перед підрядником до моменту викриття високопосадовців Тернопільщини. Як свідчать дані з державного вебпорталу Spending, 17 червня комунальне підприємство облради перевело на рахунок ТОВ «Авакс Проф» 6,11 млн грн. Кошти пройшли трьома траншами.

дані державного вебпорталу Spending

У справі за підозрою голови Тернопільської облради є цікавий епізод. Вищий антикорупційний суд, розглядаючи клопотання детектива НАБУ щодо обрання міри запобіжного заходу Михайлу Головку, визнав недопустимим доказом протокол обшуку автівки Volkswagen Atlas. Річ у тім, що правоохоронці не надали суду документальне підтвердження (ухвали слідчого судді) щодо дозволу на проведення відповідного обшуку машини батька голови облради.

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витяг із судового реєстру

Як з’ясувало слідство, у грудні 2020 року комунальне підприємство облради «Тернопількомунінвест» уклало з переможцем тендера «Авакс Проф» договір на капітальний ремонт вулиці Данила Галицького у Збаражі. Загальна сума – 13,87 млн грн. У квітні 2022 року сторони підписали додаткову угоду, якою визначили кошторис видатків на весь рік у розмірі 8,88 млн грн.

Під кінець того ж року підрядник надав замовнику акти виконаних робіт на суму 6,12 млн грн. З цього ж питання у кабінеті голови облради відбулася зустріч з власником та директором ТОВ «Авакс Проф», заступником голови Тернопільської ОВА Ігорем Гайдуком і директором КП «Тернопількомунінвест». Михайло Головко зазначив, що не заперечує проти оплати виконаних робіт. Проте додав, що під час воєнного стану бюджетом області розпоряджається обласна військова адміністрація.

Присутній на зустрічі заступник голови ОВА Ігор Гайдук запропонував ТОВ «Авакс Проф» оформити додаткову угоду з КП «Тернопількомунінвест» на 8,8 млн грн. Це необхідно, щоб казначейство пропустило гроші для погашення заборгованості перед підрядником.

29 грудня підрядник і комунальне підприємство підписали відповідний документ.

дані з системи ProZorro

Та вже після новорічних свят перший заступник голови Тернопільської ОВА Ігор Дем’янчук узявся «тероризувати» власника ТОВ «Авакс Проф», добиваючись «подяки за 2022 рік». Загалом, корупційні апетити Дем’янчука, як стверджує слідство, виглядали так:

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162,78 тис. грн (10% від суми 1,62 млн грн) – оплата робіт за договором №262 від 27 вересня 2015 року;

85,66 тис. грн (7% від суми 1,22 млн грн грн) – оплата робіт за договором №261 від 21 вересня 2021 року;

1,1 млн грн (5% від суми 22 млн грн) – оплата робіт за договору №4 від січня 2022 року.

Таким чином, загальна сума хабаря становила 1,34 млн грн.

Однак вмішався ще один заступник голови Тернопільської ОВА Ігор Гайдук. 23 лютого 2023 року у бесіді з Дем’янчуком та власником ТОВ «Авакс Проф» посадовець підвищив суму хабаря до 1,79 млн грн. За його словами, підрядник має докинути не 5%, а 7% від проплат за експлуатаційне утримання доріг.

Всього посадовці Тернопільської ОВА одержали 600 тис. грн хабаря від ТОВ «Авакс Проф».

Крім цього, у березні 2023 року власник ТОВ «Авакс Проф» знову прийшов до кабінету голови обласної ради. У ході розмови з Михайлом Головком бізнесмен повідомив про вказівку начальника ОВА Володимира Труша ліквідувати борг за виконані дорожні роботи на суму 6,12 млн грн. Голова облради одразу набрав керівника ОВА, який підтвердив: кошти пустять, якщо не буде заперечень з боку казначейства.

Також під час спілкування з Михайлом Головком підприємець озвучив відсотки «відкатів», які одержить кожен із топпосадовців. Зокрема, голові облради начебто мало перепасти 5%.

Нагадаємо, що Антикорупційний суд призначив Михайлу Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. Згодом стало відомо, що голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. За нього внесли заставу.