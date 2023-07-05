Правоохоронці проводять обшуки в нардепки зі «Слуги народу»

Детективи перевіряють причетність народної обраниці до отримання неправомірної вигоди за внесення даних в систему «Шлях»

За інформацією джерел «Главкома», підозрюваною депутаткою є Людмила Марченко з партії«Слуга народу»

Національне антикорупційне бюро України й Спеціалізована антикорупційна прокуратура за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу викрили помічника чинного народного депутата України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему «Шлях», що фактично надає дозвіл на перетин кордону. Про це повідомляє НАБУ.

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Наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа на Тернопільщині. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину.

За інформацією джерел «Главкома», підозрюваною депутаткою є Людмила Марченко з партії «Слуга народу».

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За даними слідства, група осіб систематично отримували неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему «Шлях» відомостей, які надають право на перетин кордону.

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