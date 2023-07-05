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Правоохоронці проводять обшуки в нардепки зі «Слуги народу»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Правоохоронці проводять обшуки в нардепки зі «Слуги народу»
Детективи перевіряють причетність народної обраниці до отримання неправомірної вигоди за внесення даних в систему «Шлях»
фото з відкритих джерел

За інформацією джерел «Главкома», підозрюваною депутаткою є Людмила Марченко з партії«Слуга народу»

Національне антикорупційне бюро України й Спеціалізована антикорупційна прокуратура за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу викрили помічника чинного народного депутата України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему «Шлях», що фактично надає дозвіл на перетин кордону. Про це повідомляє НАБУ.

Наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа на Тернопільщині. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину.

За інформацією джерел «Главкома», підозрюваною депутаткою є Людмила Марченко з партії «Слуга народу».

За даними слідства, група осіб систематично отримували  неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему «Шлях» відомостей, які надають право на перетин кордону.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва призначив блогерка Інні Чернецькій, яка зняла й поширила у соцмережі матеріали про роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей, покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном в один рік.

До слова, ввечері 5 липня 2023 року в Шевченківському райсуді Києва прогриміло кілька вибухів. Згодом було встановлено, що гранати розірвав обвинувачений Ігор Гуменюк. Чоловік вже відсидів у СІЗО понад сім років – з 2015-го, коли його затримали після вибуху на мітингу в столиці. Цього дня суд мав продовжити слухання його кримінального провадження.

Теги: депутат НАБУ САП партія Слуга народу

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