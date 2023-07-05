У Тернопільській ОДА брали хабарі до війни? Сенсаційне зізнання голови адміністрації

Скандальна справа голови облради Головка: очільник Тернопільщини Володимир Труш також потрапив на плівки НАБУ

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш засвітився на плівках НАБУ, які фігурують у резонансній корупційній справі за участю голови Тернопільської облради. Йдеться про кримінальне провадження за підозрами у хабарництві двох заступників начальника Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука, а також голови Тернопільської облради Михайла Головка.

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Глава області Труш на записах промовляє досить несподіване одкровення. Як свідчать матеріали кримінального провадження, оприлюднені у судовому реєстрі, 17 березня 2023 року глава області мав спілкування з власником ТОВ «Авакс Проф». Бізнесмен довів до відома високопосадовця, що його підлеглі мають злочинні наміри – вимагають «відкати». Однак Труш усе заперечив. Сказав, що не обізнаний з їхніми планами. І повідомив, що заборонив (ймовірно, посадовцям Тернопільської ОВА – «Главком») після початку збройної агресії Російської Федерації одержувати неправомірну вигоду. Виникає питання: а до повномасштабного вторгнення це було дозволено?

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При цьому Труш запропонував підприємцю витратити гроші, які той зібрався передати Ігорю Дем’янчуку, на потреби оборони.

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Що прикметно: після цієї розмови, ідеться в матеріалах справи, перший заступник Труша Ігор Дем’янчук на 200 тис. грн зменшив загальну суму хабаря. За ці гроші порадив підприємцю придбати броньований метал для потреб Збройних сил України.

За версією слідства, топпосадовці вимагали «відкати» у власника тернопільського ТОВ «Авакс Проф» за виконані підрядні роботи. Організатором схеми з вимагання хабаря, за даними правоохоронців, виступив перший заступник голови Тернопільської ОВА Ігор Дем’янчук. Під час особистих зустрічей з підприємцем посадовець кілька разів озвучував прізвище свого шефа Володимира Труша. Мовляв, частиною грошей доведеться поділитися з керівником військової адміністрації.

Загалом, корупційні апетити Дем’янчука, як стверджує слідство, мали такі масштаби:

162,78 тис. грн (10% від суми 1,62 млн грн) – оплата робіт за договором №262 від 27 вересня 2015 року;

85,66 тис. грн (7% від суми 1,22 млн грн грн) – оплата робіт за договором №261 від 21 вересня 2021 року;

1,1 млн грн (5% від суми 22 млн грн) – оплата робіт за договору №4 від січня 2022 року.

Таким чином, загальна сума хабаря становила 1,34 млн грн.

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Однак вмішався ще один заступник голови Тернопільської ОВА Ігор Гайдук. 23 лютого 2023 року у бесіді з Дем’янчуком та власником ТОВ «Авакс Проф» посадовець підвищив суму хабаря до 1,79 млн грн. За його словами, підрядник має докинути не 5%, а 7% від проплат за експлуатаційне утримання доріг.

Всього посадовці Тернопільської ОВА одержали 600 тис. грн хабаря від ТОВ «Авакс Проф».

Варто наголосити, що у 2022 році ТОВ «Авакс Проф» отримало 24,88 млн грн бюджетних коштів від департаменту капітального будівництва Тернопільської ОВА за виконані роботи.

Як повідомляли ЗМІ, очільник Тернопільщини Володимир Труш проходить свідком у вказаній корупційній справі. Також він заперечив свою причетність до вимагання хабаря у підрядника.

Нагадаємо, НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука. ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. Згодом стало відомо, що голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. За нього внесли заставу.