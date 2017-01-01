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    Кримінал

    У 2017 році в Україні засудили 53 поліцейських, — Князєв

    Голова Нацполіції відзвітував про проблемні кадри і боротьбу з ними
    2017 року понад 300 поліцейських отримали підозру про вчинення злочинів. З них 53 співробітники Нацполіції були засуджені. Серед них 20% займали керівні посади. Про це на підсумковій прес-конференції розповів голова Нацполіції Сергій Князєв, передає ВВС. «Ми не ганьбимося тим, що ми самоочищаємося. Це природно. У всіх поліцейських спільнотах
    • Сьогодні, 15:15
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    Голова Нацполіції відзвітував про проблемні кадри і боротьбу з ними

    2017 року понад 300 поліцейських отримали підозру про вчинення злочинів. З них 53 співробітники Нацполіції були засуджені. Серед них 20% займали керівні посади. Про це на підсумковій прес-конференції розповів голова Нацполіції Сергій Князєв, передає ВВС.

    «Ми не ганьбимося тим, що ми самоочищаємося. Це природно. У всіх поліцейських спільнотах є якісь проблеми, тому що ми невід'ємні від суспільства взагалі», - заявив пан Князєв.

    У березні Нацполіція повідомляла про затримання начальника Шосткинського відділу поліції та його заступника. Це сталося в момент отримання ними хабара, кажуть в поліції.

    В червні також через хабар було затримано двох чергових поліцейських в Одесі. А в серпні - двох поліцейських у Києві. В обох випадках їх звинувачують у вимаганні грошей від водіїв. 

    корупція в Україні хабар засуджені Сергій Князєв
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