У Черкасах група байкерів з Одеси побила молоду пару та розтрощила авто

Постраждалі опинилися в лікарні з множинними травмами та забоями, в обох струс мозку

У центрі Черкас група байкерів з Одеси, які здійснювали щорічний тур по Україні, напала на двох місцевих жителів. За словами постраждалої дівчини, причиною конфлікту став обгін колони мотоциклістів на автомобілі.

Відео інциденту опубліковано на Telegram-каналі «Х**вая Одеса». На ньому видно, як байкери оточили хлопця з дівчиною і почали хаотично завдавати їм удари.

Як пізніше розповіла дівчина, яку в буквальному сенсі тягли по землі за волосся, вони разом з хлопцем в автомобілі на вулиці Смілянській перелаштувалися перед довгим рядом байкерів, які йшли по тій же трасі.

«Їм це не сподобалося, і вони відразу почали зганяти нас, вигукуючи лайку всіляку, харкали на машину, били машину ногами та ланцюгами. Ми почали тікати від них і використовували балончик як захист, коли вони затискали нас з усіх боків», – розповіла місцева мешканка.

Після того як мотоциклісти розправилися з молодими людьми, вони «перемкнулися» на їхній автомобіль. Використовуючи ланцюг і бити, вони розгромили транспортний засіб.

В результаті постраждалі опинилися в лікарні з множинними травмами та забоями, в обох струс мозку. Поліція поки не дає офіційних коментарів щодо цього інциденту, однак відомо, що шанувальникам «залізних коней» можуть інкримінувати відразу три статті Кримінального кодексу.