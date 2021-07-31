  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    У Черкасах група байкерів з Одеси побила молоду пару та розтрощила авто

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Шанувальникам &laquo;залізних коней&raquo; можуть інкримінувати відразу три статті Кримінального кодексу - У Черкасах група байкерів з Одеси побила молоду пару та розтрощила авто

    Шанувальникам «залізних коней» можуть інкримінувати відразу три статті Кримінального кодексу

    Скріншот з відео

    Постраждалі опинилися в лікарні з множинними травмами та забоями, в обох струс мозку

    У центрі Черкас група байкерів з Одеси, які здійснювали щорічний тур по Україні, напала на двох місцевих жителів. За словами постраждалої дівчини, причиною конфлікту став обгін колони мотоциклістів на автомобілі.

    Відео інциденту опубліковано на Telegram-каналі «Х**вая Одеса». На ньому видно, як байкери оточили хлопця з дівчиною і почали хаотично завдавати їм удари.

    Як пізніше розповіла дівчина, яку в буквальному сенсі тягли по землі за волосся, вони разом з хлопцем в автомобілі на вулиці Смілянській перелаштувалися перед довгим рядом байкерів, які йшли по тій же трасі.

    «Їм це не сподобалося, і вони відразу почали зганяти нас, вигукуючи лайку всіляку, харкали на машину, били машину ногами та ланцюгами. Ми почали тікати від них і використовували балончик як захист, коли вони затискали нас з усіх боків», – розповіла місцева мешканка.

    Після того як мотоциклісти розправилися з молодими людьми, вони «перемкнулися» на їхній автомобіль. Використовуючи ланцюг і бити, вони розгромили транспортний засіб.

    В результаті постраждалі опинилися в лікарні з множинними травмами та забоями, в обох струс мозку. Поліція поки не дає офіційних коментарів щодо цього інциденту, однак відомо, що шанувальникам «залізних коней» можуть інкримінувати відразу три статті Кримінального кодексу.

    Теги: кримінал Черкаси Одеса байкери автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Черкасах група байкерів з Одеси побила молоду пару та розтрощила авто