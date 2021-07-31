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    На Одещині авто збило насмерть двох велосипедистів

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    Водій &laquo;Mitsubishi Galant&raquo; наїхав на велосипед, що прямував йому назустріч - На Одещині авто збило насмерть двох велосипедистів

    Водій «Mitsubishi Galant» наїхав на велосипед, що прямував йому назустріч

    Фото Білгород-Дністровського районного відділу поліції в Одеській області

    Аварія сталася вночі на дорозі між селами Пшеничне та Благодатне

    Поліцейські розслідують смертельну ДТП в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Автомобіль збив велосипед, на якому їхали двоє людей. Про це повідомляє поліція Одеської області.

    Правоохоронці встановили, що 22-річний водій Mitsubishi Galant наїхав на велосипед, що прямував йому назустріч. Кермувальник та пасажир велосипеда віком 27 та 19 років загинули на місці від отриманих травм.

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    Аварія сталася вночі на дорозі між селами Пшеничне та Благодатне.

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.

    Нагадаємо, на Київщині сталася смертельна ДТП, загинув хлопчик і дідусь.

    Як повідомлялося, в Ужгороді авто в’їхало на терасу піцерії.

    Теги: ДТП Одещина водій автомобіль аварія поліція велосипед
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    На Одещині авто збило насмерть двох велосипедистів