На Одещині авто збило насмерть двох велосипедистів

Водій «Mitsubishi Galant» наїхав на велосипед, що прямував йому назустріч

Аварія сталася вночі на дорозі між селами Пшеничне та Благодатне

Поліцейські розслідують смертельну ДТП в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Автомобіль збив велосипед, на якому їхали двоє людей. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Правоохоронці встановили, що 22-річний водій Mitsubishi Galant наїхав на велосипед, що прямував йому назустріч. Кермувальник та пасажир велосипеда віком 27 та 19 років загинули на місці від отриманих травм.

Аварія сталася вночі на дорозі між селами Пшеничне та Благодатне.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.

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