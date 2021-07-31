В Одесі вандал пошкодив банер з державним символом України

«Негідника встановили! Це дуже красивий, а головне швидкий результат» – громадський активіст

Пряма наруга над державними символами – злочин, передбачений 338 статтею КК України

В Одесі активісти встановили особу вандала, який пошкодив банер з гербом України, встановлений на вшанування пам’яті про загиблих у травні 2014 року патріотів.

Про це у Фейсбуці повідомив Дем’ян Ганул, який оголосив винагороду 10 тис. грн за інформацію про особу зловмисника.

«Негідника встановили!!! Винагорода в розмірі 10 тис. грн робить диво, і вже направляється до небайдужих громадян. Це дуже красивий, а головне швидкий результат. Знаємо, навіть як розташоване ліжко у квартирі, де мешкає цей покидьок», – написав Ганул.

Чоловік зазначив, що пряма наруга над державними символами – злочин, передбачений 338 статтею КК України, що полягає у публічній нарузі над державними символами.

«Також наголошую що гасла «Слава Україні – Героям Слава» офіційно є вітаннями», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, колишній голова Офісу президента Андрій Богдан 27 червня побував в одеському клубі «Ібіца», де виступав скандальний російський репер Баста.