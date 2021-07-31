На Буковині наречений влаштував стрілянину на власному весіллі (відео)

Нареченому загрожує до семи років позбавлення волі за розваги під час весілля

Чоловік їхав селом на BMW і стріляв з автомата

Під час весілля у Чернівецькій області 27-річний наречений стріляв з автомата у повітря. Проїжджаючи весільним кортежем у селі Нижні Петрівці чоловік зробив кілька пострілів, знявши це все на відео. Побачивши відеозапис інциденту, поліція встановила причетних до стрілянини осіб і провела у їхніх помешканнях низку обшуків. У нареченого вилучили автомобіль, а в його 33-річного друга кілька одиниць зброї. Самому нареченому за стрілянину на весіллі загрожує до семи років ув’язнення.

Весілля у Нижніх Петрівцях відбулося ще в неділю, 25 липня, втім, про стрільбу на ньому стало відомо лише у п’ятницю, 30 липня, коли поліція повідомила про обшуки у нареченого та його друзів.

«Проїжджаючи центром села, зловмисник знехтував правилами поведінки в суспільстві, зухвало й цинічно порушив громадський порядок. Наражаючи на небезпеку оточуючих, правопорушник стріляв з автоматичної зброї поряд з оселями громадян. Поліцейські за сприяння прокуратури здійснили низку оперативно-розшукових заходів, за результатами яких встановили учасників правопорушення та провели в них обшуки для вилучення доказів», – повідомила пресслужба Нацполіції у Чернівецькій області.

Обшуки провели у 33-річного односельця та друга нареченого, якому належить автомат. Поліцейські виявили у нього ще три одиниці нарізної зброї. За передачу зброї іншій особі йому анулювали дозвіл на її зберігання та використання і додатково притягнуть до адмінвідповідальності.

У нареченого поліцейські вилучили автомобіль BMW X5, на якому той перебував у момент стрілянини, та телефони, на які знімали сам інцидент.

27-річному чоловікові поліцейські повідомили про підозру. За хуліганські дії із застосуванням вогнепальної зброї та незаконне поводження з нею йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Наразі поліцейські проводять досудове розслідування та вирішують питання про обрання порушнику запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Харкові школяр влаштував стрілянину на дитячому майданчику.