Скандал із Мецгером, рекордні ціни на газ. Новини 6 жовтня за хвилину

Голова Укрексімбанку Євген Мецгера «прославився» через напад на журналістів програми «Схеми». Три депутатські фракції вимагають його відставки

Голова правління Укрексімбанку іде з посади на час слідства, у деяких регіонах введуть обмеження «червоної» зони карантину, ціна на газ у Європі оновила історичний максимум

«Слуги» готові призначити нового спікера Ради у «турборежимі»

Верховна Рада України може розглянути питання призначення нового спікера парламенту 8 жовтня. «Слуги народу» планують визначитися з кандидатурою на засіданні фракції завтра, після голосування за відставку чинного голови Ради Дмитра Разумкова. Більше читайте тут.

Напад на журналістів: Мецгер іде з посади голови Укрексімбанку на час слідства

Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами видання «Радіо Свобода» повідомив, що напише заяву про складання повноважень. Більше читайте тут.

Венедіктова підписала підозру меру Одеси Труханову

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри міському голові Одеси Геннадію Труханову. Про це вона написала на сторінці у Facebook. Більше читайте тут.

Ціна на газ у Європі оновила історичний максимум та наблизилася до $2 тис. за кубометр

Вартість ф'ючерсів на газ в Європі вчетверте за день оновила максимум, перетнувши позначку у $1900 за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі ICE Futures. Більше читайте тут.

Три області цього тижня стануть «червоними»: як працюватимуть школи та ресторани

У деяких областях України ситуація з коронавірусом набирає загрозливого масштабу. На цьому тижні у деяких регіонах введуть обмеження для «червоної» зони карантину. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Більше читайте тут.

Нобелівську премію з хімії отримали вчені «за розробку асиметричного органокаталізу»

Стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії 2021 року з хімії. Їх оголосив Нобелівський комітет з хімії Королівської академії наук. Отже, цьогоріч премію з хімії отримали Бенджамін Лист і Девід В. Макміллан. Вони отримали премію за розвиток асиметричного органокаталіза. Більше читайте тут.