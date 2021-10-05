У Чернівцях посеред вулиці помер студент з Індії

Тіло померлого молодого чоловіка виявили поблизу гуртожитку, де він мешкав

У Чернівцях поблизу гуртожитку помер 21-річний іноземний студент. Про це Уніан повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

За інформацією поліції, сьогодні ввечері надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що на одній з вулиць міста виявили тіло молодого чоловіка без видимих ознак насильницької смерті.

«Особу померлого встановили, ним виявився іноземний студент 2000 року народження», – повідомила речниця ГУНП в області Кароліна Маришева.

Вона додала, що правоохоронці встановлюють обставини трагедії, а причину смерті встановить судово-медична експертиза.

За інформацією очевидців, померлий – студент з Індії, який навчався на медика у Буковинського державному медичному університеті. Він помер на вулиці неподалік гуртожитку, в якому мешкав.

До слова, на Рівненщині п’яні чоловіки побили ветерана АТО, а потім вибачалися на колінах (відео).

До слова, у Чернігові молодики побили поліцейських, один із них загинув.

Згодом підозрювані розповіли моторошні деталі.