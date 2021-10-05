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    У Чернівцях посеред вулиці помер студент з Індії

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    Студент медичного вузу, ймовірно з Індії, помер на вулиці поблизу гуртожитку - У Чернівцях посеред вулиці помер студент з Індії
    Студент медичного вузу, ймовірно з Індії, помер на вулиці поблизу гуртожитку
    Фото з відкритих джерел

    Тіло померлого молодого чоловіка виявили поблизу гуртожитку, де він мешкав

    У Чернівцях поблизу гуртожитку помер 21-річний іноземний студент. Про це Уніан повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

    За інформацією поліції, сьогодні ввечері надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що на одній з вулиць міста виявили тіло молодого чоловіка без видимих ознак насильницької смерті.

    «Особу померлого встановили, ним виявився іноземний студент 2000 року народження», – повідомила речниця ГУНП в області Кароліна Маришева.

    Вона додала, що правоохоронці встановлюють обставини трагедії, а причину смерті встановить судово-медична експертиза.

    За інформацією очевидців, померлий – студент з Індії, який навчався на медика у Буковинського державному медичному університеті. Він помер на вулиці неподалік гуртожитку, в якому мешкав.

    До слова, на Рівненщині п’яні чоловіки побили ветерана АТО, а потім вибачалися на колінах (відео).

    До слова, у Чернігові молодики побили поліцейських, один із них загинув.

    Згодом підозрювані розповіли моторошні деталі.

    Теги: студенти смерть Чернівці
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    У Чернівцях посеред вулиці помер студент з Індії