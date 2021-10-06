У Києві чоловік п'ять років ґвалтував малолітню пасербицю

Чоловіка, який 5 років розбещував та ґвалтував доньку співмешканки, взято під варту

Чоловік проживав з матір'ю дівчинки з 2016 по 2021 роки

У Києві чоловіка, який п'ять років розбещував і ґвалтував дочку співмешканки, взяли під варту. Наразі дівчинці 14 років. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік, проживаючи разом із матір’ю малолітньої дівчинки протягом 2016 – 2021 років, вчиняв розпусні дії щодо неї та в подальшому систематично вступав із нею в статевий зв'язок.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, вчинене особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання та піклування) Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокурора чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, львівська дизайнерка Надія Кушнір поскаржилася, що її ледь не зґвалтували у потязі.

До слова, у Києві на дівчинку напав педофіл в дитячій поліклініці.