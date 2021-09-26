У Чернівцях поліцейські «накрили» підпільний цех із виготовлення зброї

На Буковині слідчі поліції повідомили про підозри порушникам за незаконне зберігання арсеналу зброї

Правоохоронці виявили та вилучили у чернівчан зброю та наркотичні засоби

У Чернівцях поліцейські «накрили» підпільний цех, де виготовляли та зберігали зброю і наркотики. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Кілька підрозділів поліції провели обшуки у двох чернівчан віком 31 та 37 років. У них вдома та гаражах виявили цілий арсенал зброї, яку порушники виготовляли та зберігали.

Перелік виявленого вражає: гвинтівки, пістолети, гільзи та набої, металеві банки з порохом, мобільні телефони, сім-карти, станки, за допомогою яких здійснювалась переробка вогнепальної зброї, згортки та контейнер із речовиною білого кольору, згортки із рослиною зеленого кольору, пристрій для викурювання наркотиків.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури повідомили про підозри двом фігурантам за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності інших осіб до здійснення цієї протиправної діяльності.