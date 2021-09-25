У Кременчуці дали умовний термін чоловікові за хоум-відео з дружиною

У Кременчуці чоловіка засудили на 3 роки за те, що він викладав хоум-відео з дружиною на Pornhub

Інженер кременчуцького ліцею знімав зі своєю дружиною інтимні хоум-відео, а потім викладав їх на порносайт

2 вересня Крюківський районний суд Кременчука виніс вирок інженеру одного з кременчуцьких ліцеїв Сергію Г., який знімав зі свою дружиною інтимні домашні відео та викладав їх на порносайт. Чоловіку призначили умовне покарання. Інформація про вирок є в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише видання «Полтавщина»

Відповідно до матеріалів справи, чоловік знімав домашні відео на камеру, потім завантажував їх на ноутбук, а далі — на порносайт Pornhub, щоб отримати кошти за їх перегляди. Всього чоловік зняв та завантажив 28 відео.

Слідство кваліфікувало дії чоловіка як виготовлення та розповсюдження порнографії (ч.1 та ч.2 ст. 301 КК України). Обвинувачений під час досудового розслідування 24 червня уклав угоду з прокурором про визнання своєї провини, а також сприяв розслідуванню.

Тож 2 вересня суддя Олександр Маханьков визнав винним інженера у виготовленні та розповсюдженні порнографії та призначив йому 3 роки ув’язнення, але від відбування покарання звільнив із іспитовим строком — 1 рік.

Щоб встановити, чи є порнографією ті 28 відео, які інженер завантажив на порносайт, правоохоронці витратили на експертизи 4576 грн. А суд зобов’язав засудженого їх відшкодувати.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, у Сумах 15-річна дівчина створила в одному з месенджерів канал, де розміщувала фото та відео неповнолітніх мешканців міста з ознаками дитячої порнографії.