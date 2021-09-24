Загибель українця у Вроцлаві: підозрюваних у вбивстві звільнили з поліції
Дисциплінарне провадження у цій справі порушено проти п'яти правоохоронців
Глава поліції Вроцлава звільнив двох офіцерів, які підозрюються у вбивстві 25-річного українця Дмитра Никифоренка. Всього у цій справі проходить п'ять польських правоохоронців. Про це повідомляє пресслужба Нижньосілезької поліції.
Зазначається, що один з офіцерів поліції був звільнений 10 вересня, другий - 24 вересня.
Дисциплінарне провадження у цій справі порушено проти п'яти правоохоронців. Ще по одному з них вирішується питання про звільнення, двоє були відсторонені від служби.
У поліції зазначили, що незалежно від прийнятих дисциплінарних рішень щодо офіцерів, прокуратура продовжує розслідувати загибель Никифоренка.
Зазначимо, посольство України направило в МЗС Польщі ноту у зв’язку із загибеллю українця у Вроцлаві.
Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками й кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими та співробітником Центру.
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив агентству, що Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка і підтримує зв’язок з його рідними. За його словами, одна з версій слідства-перевищення повноважень працівниками поліції.
«Докладемо максимальних зусиль, щоб всі обставини смерті нашого громадянина були з’ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності», – запевнив речник МЗС.
Нагадаємо, у польському місті Вроцлав після затримання поліцією помер 25-річний громадянин України. Українець помер 30 липня у витверезнику Вроцлава, але деталі його смерті польські ЗМІ описують тільки тепер.
Дмитра Никифоренка поховали в Україні в середині серпня.