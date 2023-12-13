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У Чернівцях ображений чоловік вилив відро фекалій на чиновницю: як його покарали

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Чернівцях ображений чоловік вилив відро фекалій на чиновницю: як його покарали
Будівля Чернівецької ОВА
фото: Bukinfo

Чернівчанин пояснив свої дії образою в соцмережах

У Чернівцях чоловік вилив на заступницю начальника Департаменту капітального будівництва Чернівецької ОВА відро з фекаліями. Суд оштрафував його на 17 тис. гривень. Про це пише Zaxid.net

Як зазначається, інцидент трапився 20 липня 2023 року. Вранці, приблизно о 8:40, місцевий мешканець Валентин А. приїхав на вулицю Головна, 194, де розташований Департамент капітального будівництва Чернівецької ОВА. Чоловік при собі мав пластикове відро з фекаліями. Коли заступниця начальника департаменту Ірина Кміть підійшла до дверей будинку, обвинувачений вилив нечистоти на жінку, а потім ще й кинув у неї відро.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину і розкаявся. За його словами, причиною такого вчинку стала образа в соцмережах.

Шевченківський районний суд Чернівців визнав чоловіка винним у вчиненні хуліганства та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень.

Нагадаємо, що у червні Хмельницький міськрайонний суд оштрафував на 51 грн місцевого безробітного за дрібне хуліганство. Порушник обмастив продуктами життєдіяльності чужий автомобіль «Рено». 

Також повідомлялося, що в липні на Буковині суд визнав винним у хуліганстві місцевого мешканця і призначив покарання у вигляді штрафу 17 тис. грн. Обвинувачений, перебуваючи біля будинку культури у місті Новоселиця, демонстративно облив відром нечистот викладачку місцевого медичного коледжу. Жінка якраз мала брати участь у масовому заході з вручення дипломів випускникам. Внаслідок хуліганської витівки було пошкоджено плаття та сумочку потерпілої. У подальшому обвинувачений виклав відео протиправних дій в інтернет.

Теги: Чернівці чоловік кримінал чиновник

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