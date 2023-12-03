На Франківщині солдат утік із військової частини «на лікування» – чим усе завершилося

Солдат повідомив, що у нього була металева пластина у ключиці

В Івано-Франківській області суд визнав винним солдата у втечі з військової частини, йому призначили покарання – п’ять років ув’язнення. Про це йдеться у рішенні Коломийського міськрайонного суду, пише Zaxid.net.

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Солдат у суді визнав свою провину.

Як вказано у матеріалах справи, старший солдат Михайло Н., мешканець Коломийського району, проходив військову службу за призовом під час мобілізації на посаді стрільця-снайпера. 17 березня військовий самовільно покинув розташування військової частини та не з’являвся на службу до 29 червня. У цей час Михайло Н. перебував дома та проводив час на власний розсуд. Однак в кінці червня солдат заявив про бажання знову служити.

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У суді солдат заявив, що втік з військової частини, бо командування не відправляло його на лікування та військово-лікарську комісію.

Проте після покидання місця служби Михайло Н. не перебував на стаціонарному лікуванні, бо вважав, що лікуватись він має саме у військовому госпіталі.

Солдат повідомив, що у нього була металева пластина у ключиці, вона почала мігрувати, тому йому провели операцію та видалили її. Від навантаження ключиця отримала тріщину, через що йому зробили ще одну операцію.

На вирок суду може бути подана апеляція.

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Раніше на Полтавщині суд призначив три роки тюрми, які замінив на рік іспитового терміну місцевому безробітному, обвинуваченому в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомляв «Главком», Тячівський районний суд Закарпатської області визнав невинним та виправдав місцевого мешканця, бо військкомат допустив помилку у документі.

Крім цього, переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Під час воєнного стану чоловік увірив у Бога, але це не вплинуло на суворий вирок суду.

Також працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.