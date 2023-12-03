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На Франківщині солдат утік із військової частини «на лікування» – чим усе завершилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Франківщині солдат утік із військової частини «на лікування» – чим усе завершилося
Коломийський міськрайонний суд виніс солдату суворий вирок
фото з відкритих джерел

Солдат повідомив, що у нього була металева пластина у ключиці

В Івано-Франківській області суд визнав винним солдата у втечі з військової частини, йому призначили покарання – п’ять років ув’язнення. Про це йдеться у рішенні Коломийського міськрайонного суду, пише Zaxid.net.

Солдат у суді визнав свою провину.

Як вказано у матеріалах справи, старший солдат Михайло Н., мешканець Коломийського району, проходив військову службу за призовом під час мобілізації на посаді стрільця-снайпера. 17 березня військовий самовільно покинув розташування військової частини та не з’являвся на службу до 29 червня. У цей час Михайло Н. перебував дома та проводив час на власний розсуд. Однак в кінці червня солдат заявив про бажання знову служити.

У суді солдат заявив, що втік з військової частини, бо командування не відправляло його на лікування та військово-лікарську комісію.

Проте після покидання місця служби Михайло Н. не перебував на стаціонарному лікуванні, бо вважав, що лікуватись він має саме у військовому госпіталі.

Солдат повідомив, що у нього була металева пластина у ключиці, вона почала мігрувати, тому йому провели операцію та видалили її. Від навантаження ключиця отримала тріщину, через що йому зробили ще одну операцію.

На вирок суду може бути подана апеляція.

Раніше на Полтавщині суд призначив три роки тюрми, які замінив на рік іспитового терміну місцевому безробітному, обвинуваченому в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомляв «Главком», Тячівський районний суд Закарпатської області визнав невинним та виправдав місцевого мешканця, бо військкомат допустив помилку у документі.

Крім цього, переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Під час воєнного стану чоловік увірив у Бога, але це не вплинуло на суворий вирок суду.

Також працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.

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Теги: мобілізація чоловік кордон вирок солдат фронт

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