Чоловік на Чернігівщині відмовився від мобілізації через пораду брата: суд ухвалив вирок

Підсудного визнали винним та засудили до трьох років позбавлення волі

На Чернігівщині до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через пораду брата та «істерику дитини». Про це йдеться у вироку Куликівського районного суду Чернігівської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що чоловік у травні 2023 року прийшов до військкомату та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його обмежено придатним до служби в армії. Згодом він отримав повістку та повинен був у червні 2023 року прийти до військкомату для проходження служби, однак проігнорував виклик.

На суді мешканець Чернігівщини визнав, що відмовився від служби в армії. Чоловік пояснив, що раніше не служив через поганий зір, проте цього разу ВЛК визнала його обмежено придатним і він отримав повістку. Підсудний зазначив, що проігнорував повістку через «істерику дитини» та пораду брата, який сказав йому не йти до армії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Суд врахував те, що місцева селищна рада негативно охарактеризувала підозрюваного. За їхніми даними він «не працює, живе за рахунок тимчасових підробіток, веде антисоціальний спосіб життя, на нього неодноразово надходили скарги до селищної ради». Також чоловік стоїть на обліку в нарколога, притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, що посягають на громадський порядок.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 Кримінального кодексу України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Вінницькій області до двох років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав дві повістки, але відмовився від мобілізації через хворого батька.