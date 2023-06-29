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Скільки в Україні коштує обмастити чужу машину фекаліями? Суд визначив ціну

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Скільки в Україні коштує обмастити чужу машину фекаліями? Суд визначив ціну
Порушник написав фекаліями на машині нецензурні слова
ілюстративне фото

Дрібне хуліганство сталося під час комендантської години у Хмельницькому

Хмельницький міськрайонний суд оштрафував на 51 грн місцевого безробітного за дрібне хуліганство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 31 травня.

За матеріалами справи 10 травня о 4 годині ранку порушник, перебуваючи на провумку Козачому у Хмельницькому, обмастив продуктами життєдіяльності чужий автомобіль «Рено». При цьому написав фекаліями нецензурні слова.

Таким вчинком, дійшла висновків Феміда, хмельничанин порушив громадський порядок та спокій громадян.

Попри те, що порушник не прийшов на суд, його вину доведено протоколом про адміністративне правопорушення, письмовою заявою потерпілого, письмовими поясненнями самого порушника , в яких він визнав свою вину, а також фотознімками.

Окрім штрафу, хуліган заплатить 536,8 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», на Буковині суд визнав винним у хуліганстві місцевого мешканця і призначив покарання у вигляді штрафу 17 тис. грн. Обвинувачений, перебуваючи біля будинку культури у місті Новоселиця, демонстративно облив відром нечистот викладачку місцевого медичного коледжу. Жінка якраз мала брати участь у масовому заході з вручення дипломів випускникам. Внаслідок хуліганської витівки було пошкоджено плаття та сумочку потерпілої. У подальшому обвинувачений виклав відео протиправних дій у мережу Інтернет.

Крім цього, 23 червня у селі Велика Добронь Ужгородського району троє співробітників контррозвідки СБУ побили відвідувача місцевого кафе, а також генерал-майора СБУ Віктора Мікуліна.

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Теги: суд Хмельницький злочин

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