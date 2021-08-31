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    У депутатки Корсунь-Шевченківської ради під час сесії вкрали диктофон

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    Галина Добровольська шокована зухвалою крадіжкою диктофона&nbsp; - У депутатки Корсунь-Шевченківської ради під час сесії вкрали диктофон
    Галина Добровольська шокована зухвалою крадіжкою диктофона 
    Фото: facebook.com/galinadobro

    Депутатка назвала імена колег, яких вона підозрює у крадіжці

    У журналістки і депутатки Корсунь-Шевченківської міської ради (Черкаська область – ред.) Галини Добровольської викрали диктофон під час сесії. Про це вона повідомила свої сторінці в фейсбуці.

    «Друзі, це капець. Щойно у мене на сесії викрали диктофон. На очах усіх депутатів. Працює поліція», – написала Добровольська.

    Додамо, Галина Добровольська водночас – директорка радіо «На хвилі Корсуня».

    Згодом у коментарях Добровольська написала, кого підозрює у крадіжці.

    «Крадіжці передувала негідна поведінка депутатів Олександра Кириченка та Віталія Сторожука: влаштували реально знущання, ще б кілька хвилин - і довели б до сліз... Звісно, диктофон не зник, його справді украли. До того ж - віртуозно: один відволікав, інший крав. Декілька депутатів це точно бачили», – повідомила депутатка і журналістка.

    Про прикрий інцидент також повідомив голова Нацспілки журналістів Сергій Томіленко.

    «Журналістка сама є депутатом міської ради, під час сесій сидить в залі, а диктофон кладе на стіл працівників міськради, щоб записувати виступи депутатів. Галина Добровольська написала заяву до Національної поліції, наполягає на свідомому перешкоджанні журналістській діяльності. Радіостанції завдано відчутних матеріальних збитків», – написав він.

    Голова НСЖУ заявив, що депутати міської ради мають відчувати відповідальність за довіру громадян, виборців та припинити ображати і принижувати місцевих журналістів.

    До слова, нещодавно з'ясувалося, що чиновники вкрали майже мільйон гривень на ремонті лікарні у Черкаській області.

    Теги: депутат радіо викрадення Черкащина поліція НСЖУ журналіст
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    У депутатки Корсунь-Шевченківської ради під час сесії вкрали диктофон