У депутатки Корсунь-Шевченківської ради під час сесії вкрали диктофон

Депутатка назвала імена колег, яких вона підозрює у крадіжці

У журналістки і депутатки Корсунь-Шевченківської міської ради (Черкаська область – ред.) Галини Добровольської викрали диктофон під час сесії. Про це вона повідомила свої сторінці в фейсбуці.

«Друзі, це капець. Щойно у мене на сесії викрали диктофон. На очах усіх депутатів. Працює поліція», – написала Добровольська.

Додамо, Галина Добровольська водночас – директорка радіо «На хвилі Корсуня».

Згодом у коментарях Добровольська написала, кого підозрює у крадіжці.

«Крадіжці передувала негідна поведінка депутатів Олександра Кириченка та Віталія Сторожука: влаштували реально знущання, ще б кілька хвилин - і довели б до сліз... Звісно, диктофон не зник, його справді украли. До того ж - віртуозно: один відволікав, інший крав. Декілька депутатів це точно бачили», – повідомила депутатка і журналістка.

Про прикрий інцидент також повідомив голова Нацспілки журналістів Сергій Томіленко.

«Журналістка сама є депутатом міської ради, під час сесій сидить в залі, а диктофон кладе на стіл працівників міськради, щоб записувати виступи депутатів. Галина Добровольська написала заяву до Національної поліції, наполягає на свідомому перешкоджанні журналістській діяльності. Радіостанції завдано відчутних матеріальних збитків», – написав він.

Голова НСЖУ заявив, що депутати міської ради мають відчувати відповідальність за довіру громадян, виборців та припинити ображати і принижувати місцевих журналістів.

До слова, нещодавно з'ясувалося, що чиновники вкрали майже мільйон гривень на ремонті лікарні у Черкаській області.