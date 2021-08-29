Одеса: організація «Традиції і Порядок» звинуватила керівництво поліції та мера у відстоюванні інтересів ЛГБТ

За словами представників громадської організації «Традиція і Порядок», людей жорстоко побили, «спакували» у автозаки та повезли до райвідділку

Під час акції активістів «Традиції і Порядку» затримала місцева поліція

У суботу? 28 серпня? в Одесі відбулася акція громадської організації «Традиція і Порядок» проти заходу «ЛГБТ Хода», який був анонсований організаторами Одеса Прайд. Під час акції активістів затримала місцева поліція.

За словами представників громадської організації «Традиція і Порядок», людей жорстоко побили, «спакували» у автозаки та повезли до райвідділку.

У зв’язку з подіями на сторінці «Традиції і Порядок» було опубліковано звернення, суть якого зводиться до того, що Одеська поліція підтримує ЛГБТ-рух.

«Події в Одесі – це пряме свідчення підтримки руху ЛГБТ нинішнім керівництвом міста. Своїми діями, вищі посадові особи підтверджують негативне ставлення до традиційних цінностей, небажання їх підтримувати, розвивати та захищати в Одесі.

Мер міста Труханов та представники його адміністрації, вище керівництво поліції Одеси та області, своїми діями підтримали пропаганду приєднання до лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерних людей, яка проходить під виглядом захисту прав ЛГБТ.

Сьогоднішнє керівництво міста обрало підтримку пропаганди нетрадиційної сексуальної орієнтації серед молоді та дітей в Одесі. Мер Труханов та новопризначений начальник поліції Микола Семинишин продемонстрували свою риторику та позицію відносно громадян, які підтримують традиційні цінності та виступають проти відкритої пропаганди ЛГБТ.

Хочемо нагадати, що знаходження на будь-якій державній посаді не вічне. Вічна ганьба за політику, проти інтересів свого народу».

Відомо, що під час акції затримали лідера руху «Традиції і порядок» Богдана Ходаковського. На даний момент затримані перебувають у Шевченківському і Приморському відділеннях поліції Одеси.

Раніше повідомлялося, що в Одесі на ЛГБТ-акцію вийшли близько 200 осіб. Правоохоронці затримали близько 20 людей.

Як повідомлялося, цьогоріч Марш рівності в Києві відбудеться 19 вересня.

ЛГБТ і заходи в рамках українського національного ПрайдМісяця-2021 пройдуть з 21 серпня до 19 вересня.

Головна тематика цьогорічного КиївПрайду – безпека.

Раніше стало відомо, що цьогорічні заходи ЛГБТ-спільноти – КиївПрайд, – які зазвичай проходять у червні, через пандемію було перенесено на вересень.