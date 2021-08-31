Кличко розповів, навіщо запросив міністра Ткаченка на засідання Київради

Тільки за останні 3 роки та перше півріччя цього року столична влада направила 35 подань до Мінкульту

Мер Києва Віталій Кличко розповів, навіщо на сьогоднішнє засідання Київради депутати запросили міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка та начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Івана Вигівського. Про це Віталій Кличко сказав на початку засідання Київської міської ради.

«На сьогоднішнє засідання, у зв’язку зі зверненнями депутатів Київради, ми запросили міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка та начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Івана Вигівського. Олександра Ткаченка запросили, щоб заслухати інформацію про діяльність у сфері охорони культурної спадщини в столиці. Івана Вигівського – познайомитися, оскільки його нещодавно призначили на посаду, та щоб він поінформував депутатів про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадської безпеки та порядку в місті Києві», – сказав Віталій Кличко.

Що стосується охорони культурної спадщини та питань до Міністерства культури, мер підкреслив, що тільки за останні 3 роки та перше півріччя цього року столична влада направила 35 подань до Мінкульту. В них ідеться про те, щоб занести 1542 пам’ятки та щойно виявлених об’єкти культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Протягом квітня 2021 року до Департаменту надійшли накази від Міністерства за 2018-2021 роки про занесення усього 73 об’єктів культурної спадщини до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Тобто ще 1469 об’єктів досі не включені до Держреєстру.

«Пам’ятки, перебуваючи у приватній власності чи оренді, руйнуються або їх руйнують власники. Громада протестує. Громада протестує, а Міністерство культури і поліція на це адекватно не реагують. Так було, наприклад, із садибою Барбана. Будівля, яку нещодавно зніс забудовник, не була внесена Мінкультом до Реєстру об’єктів культурної спадщини. І Міністерство погодило історико-містобудівне обґрунтування і проектну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6. Поліція ж не припинила незаконне знесення. І це – не єдиний подібний випадок. Міністр культури на наше запрошення прийти на засідання через соцмережі передав, що, мовляв, «не на тих напали». І це, мовляв, він Кличка до себе викличе. Ну якось некультурно для міністра культури… Олександра Ткаченка хочуть послухати депутати Київради, яких, нагадаю, обрали кияни! І подібний тон спілкування – це неповага і до депутатів, і до громади міста. Якось тримайте себе в руках, пане міністре!» – наголосив мер столиці.

Разом із тим, він нагадав, що ще на початку 2018 року Київрада зверталася до парламенту внести зміни до Закону України «Про охорону культурної спадщини», аби у місцевої влади було більше повноважень із захисту історичних пам’яток. Адже через бездіяльність чи протиправні дії деяких власників, історичні будівлі руйнуються. А місцева влада не має важелів впливу в такій ситуації.

Нагадаємо, міністр Ткаченко відмовився прийти на засідання Київради.

Нагадаємо, сьогодні, 31 серпня, відбулося продовження пленарного засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання.

Нагадаємо, Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка та Начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві Івана Виговського запросили на пленарне засідання II сесії Київської міської ради ІХ скликання.