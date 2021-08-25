Чиновники вкрали майже мільйон гривень на ремонті лікарні у Черкаській області

Двом посадовцям облдержадміністрації повідомлено про підозру за двома статтями

У Черкаській області Служба безпеки України викрила розкрадання майже 1 млн гривень під час ремонту опорної лікарні. У причетності до схеми підозрюють чиновників облдержадміністрації. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що до «схеми» чиновники залучили представників афілійованої будівельної компанії.

Так, у 2020 році посадовці уклали з підрядниками два договори на проведення капремонту приймального відділення медичного закладу.

Однак ремонтні роботи були проведенні не повністю, а частину грошей з проєкту зловмисники привласнили. Для цього вони вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт.

За оцінками будівельно-технічної експертизи, протиправна діяльність організаторів схеми завдала державі збитків на 750 тисяч гривень.

За матеріалами СБУ, двом посадовцям облдержадміністрації повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Наразі тривають слідчі дії.

Напередодні СБУ завершила масштабні антидиверсійні навчання з «багатим уловом» на Донбасі. За час навчань силовики виявили чимало схронів зброї бойовиків.