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    Чиновники вкрали майже мільйон гривень на ремонті лікарні у Черкаській області

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    Правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину - Чиновники вкрали майже мільйон гривень на ремонті лікарні у Черкаській області
    Правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину
    Фото: ssu.gov.ua

    Двом посадовцям облдержадміністрації повідомлено про підозру за двома статтями

    У Черкаській області Служба безпеки України викрила розкрадання майже 1 млн гривень під час ремонту опорної лікарні. У причетності до схеми підозрюють чиновників облдержадміністрації. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Встановлено, що до «схеми» чиновники залучили представників афілійованої будівельної компанії.

    Так, у 2020 році посадовці уклали з підрядниками два договори на проведення капремонту приймального відділення медичного закладу.

    Однак ремонтні роботи були проведенні не повністю, а частину грошей з проєкту зловмисники привласнили. Для цього вони вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт.

    За оцінками будівельно-технічної експертизи, протиправна діяльність організаторів схеми завдала державі збитків на 750 тисяч гривень.

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    Чиновники вкрали майже мільйон гривень на ремонті лікарні у Черкаській області
    Чиновники вкрали майже мільйон гривень на ремонті лікарні у Черкаській області
    Чиновники вкрали майже мільйон гривень на ремонті лікарні у Черкаській області
    Чиновники вкрали майже мільйон гривень на ремонті лікарні у Черкаській області

    За матеріалами СБУ, двом посадовцям облдержадміністрації повідомлено про підозру за:

    • ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
    • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

    Наразі тривають слідчі дії.

    Напередодні СБУ завершила масштабні антидиверсійні навчання з «багатим уловом» на Донбасі. За час навчань силовики виявили чимало схронів зброї бойовиків.

    Теги: СБУ корупція в Україні будівництво чиновник лікарня Черкащина
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    Чиновники вкрали майже мільйон гривень на ремонті лікарні у Черкаській області