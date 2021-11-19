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    На Київщині підліток побив чоловіка за відмову дати цигарку (фото)

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    Напад на чоловіка стався біля магазину - На Київщині підліток побив чоловіка за відмову дати цигарку (фото)
    Напад на чоловіка стався біля магазину
    фото: Нацполіція

    Неповнолітньому хулігану загрожує до п'яти років обмеження волі

    Поліція Вишгородського району повідомила про підозру неповнолітньому, який вчинив хуліганські дії відносно 31-річного чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, 15 листопада до відділення поліції у м. Славутич із письмовою заявою звернувся 31-річний місцевий мешканець, який повідомив про те, що напередодні між ним та незнайомим громадянином виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

    Встановлено, що компанія молодиків, серед яких було двоє неповнолітніх, близько 21 години перебувала поблизу місцевого магазину. 15-річний хлопець побачив поряд чоловіка, підійшов до нього з проханням пригостити цигаркою. Чоловік відмовив, тому юнак почав нецензурно висловлюватися та наніс йому декілька ударів в обличчя та грудну клітку.

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    На Київщині підліток побив чоловіка за відмову дати цигарку (фото)
    На Київщині підліток побив чоловіка за відмову дати цигарку (фото)
    фото: Нацполіція

    Наразі дізнавач за процесуальним керівництвом прокуратури повідомив про підозру неповнолітньому мешканцю міста Славутич за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.

    Слідство триває.

    Як повідомлялося, 16 листопада до приватного будинку в Крюківщині проникли чоловіки у балаклавах. Лиходії вимагали у господині та її доньки віддати цінності та заощадження. Власник будинку не розгубився та здійснив декілька пострілів у бік зловмисників та поранив одного із нападників в ногу.

    Теги: Національна поліція України кримінал бійка Київщина напад
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    На Київщині підліток побив чоловіка за відмову дати цигарку (фото)