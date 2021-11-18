У Дніпрі пам'ятник Леніну переробили на туалет

Руку від пам’ятника переобладнали під пісуар і зливний бачок з головою Леніна

Голову Леніна замкнули за ілюмінатором у зливному бачку

У Дніпрі частину пам’ятника Володимиру Леніна перетворили у туалетну сантехніку. Зокрема, із руки вождя зробили пісуар. Фото незвичного туалету опублікували в Телеграм-каналі «Декомунізація.Україна».

Окрім руки знесеного пам'ятника, там є й інші згадки СРСР. На внутрішній стороні дерев'яної кришки унітазу вирізьблений герб тоталітарної держави. Окрім цього, за відвідувачами туалету спостерігає голова Леніна, яку замкнули за ілюмінатором у зливному бачку.

Пам'ятник Леніна стояв навпроти Центрального універмагу Дніпра. Однак 22 лютого 2014 року туди прийшли активісти, які вирішили провести декомунізацію. Постаменту підпиляли ноги, а водій автокрана зачепив і повалив його.

Нагадаємо, на Одещині з пам'ятника Леніна зробили болгарського переселенця.

До слова, у Кіровоградській області демонтували останній пам'ятник Володимиру Леніну. Сталося це в селі Бандурове Гайворонської громади Голованівського району.