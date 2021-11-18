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    У Дніпрі пам'ятник Леніну переробили на туалет

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    Руку від пам&rsquo;ятника переобладнали під пісуар і зливний бачок з&nbsp;головою Леніна - У Дніпрі пам'ятник Леніну переробили на туалет
    Руку від пам’ятника переобладнали під пісуар і зливний бачок з головою Леніна
    фото Телеграм-канал «Декомунізація.Україна»

    Голову Леніна замкнули за ілюмінатором у зливному бачку

    У Дніпрі частину пам’ятника Володимиру Леніна перетворили у туалетну сантехніку. Зокрема, із руки вождя зробили пісуар. Фото незвичного туалету опублікували в Телеграм-каналі «Декомунізація.Україна».

    Окрім руки знесеного пам'ятника, там є й інші згадки СРСР. На внутрішній стороні дерев'яної кришки унітазу вирізьблений герб тоталітарної держави. Окрім цього, за відвідувачами туалету спостерігає голова Леніна, яку замкнули за ілюмінатором у зливному бачку.

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    У Дніпрі пам'ятник Леніну переробили на туалет
    У Дніпрі пам'ятник Леніну переробили на туалет
    У Дніпрі пам'ятник Леніну переробили на туалет

    Пам'ятник Леніна стояв навпроти Центрального універмагу Дніпра. Однак 22 лютого 2014 року туди прийшли активісти, які вирішили провести декомунізацію. Постаменту підпиляли ноги, а водій автокрана зачепив і повалив його.

    Нагадаємо, на Одещині з пам'ятника Леніна зробили болгарського переселенця.

    До слова, у Кіровоградській області демонтували останній пам'ятник Володимиру Леніну. Сталося це в селі Бандурове Гайворонської громади Голованівського району.

    Теги: декомунізація Дніпро активісти СРСР пам'ятник герб
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    У Дніпрі пам'ятник Леніну переробили на туалет