У Дніпрі поліція затримала молодика з 602 згортками наркотиків

Під час поверхневої перевірки хлопець зізнався патрульним, що в його рюкзаку є наркотики, і пропонував хабар

У Дніпрі патрульні затримали 19-річного хлопця, у якого в рюкзаку було 602 згортки з наркотичними речовинами. Про це повідомив заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

«На годиннику було 5 ранку, коли патрульні Дніпра посеред вулиці помітили юнака з рюкзаком. Напередодні у місті стався розбій, і поліцейські перевіряли всіх підозрілих осіб на причетність до події», – йдеться у повідомленні.

Патрульні зупинили хлопця. Його підозріла поведінка і явне занепокоєння спонукало інспекторів провести поверхневу перевірку. Хлопець зізнався, що у рюкзаку має пакет з наркотичними речовинами.

«Кількість їх вразила навіть патрульних - 602 згортки! Все це повинно було розійтися по «закладках». І ймовірно, хлопець вирішив, що така рання пора – це найкращий час, щоб рознести все «по своїх місцях», – написав Олексій Білошицький.

Також повідомляється, що хлопець пропонував поліцейським 100 тисяч гривень, щоб ті відпустили його. Хлопець доставлений у відділення поліції.

Нагадаємо, що у Києві спецпризначенці затримали молодика з наркотиками.