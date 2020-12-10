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    Кримінал

    У Дніпрі поліція затримала молодика з 602 згортками наркотиків

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    У рюкзаку хлопця патрульні Дніпра виявили 602 згортки наркотиків - У Дніпрі поліція затримала молодика з 602 згортками наркотиків
    У рюкзаку хлопця патрульні Дніпра виявили 602 згортки наркотиків
    Фото: Патрульна поліція

    Під час поверхневої перевірки хлопець зізнався патрульним, що в його рюкзаку є наркотики, і пропонував хабар

    У Дніпрі патрульні затримали 19-річного хлопця, у якого в рюкзаку було 602 згортки з наркотичними речовинами. Про це повідомив заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

    «На годиннику було 5 ранку, коли патрульні Дніпра посеред вулиці помітили юнака з рюкзаком. Напередодні у місті стався розбій, і поліцейські перевіряли всіх підозрілих осіб на причетність до події», – йдеться у повідомленні.

    Патрульні зупинили хлопця. Його підозріла поведінка і явне занепокоєння спонукало інспекторів провести поверхневу перевірку. Хлопець зізнався, що у рюкзаку має пакет з наркотичними речовинами.

    «Кількість їх вразила навіть патрульних - 602 згортки! Все це повинно було розійтися по «закладках». І ймовірно, хлопець вирішив, що така рання пора – це найкращий час, щоб рознести все «по своїх місцях», – написав Олексій Білошицький.

    Також повідомляється, що хлопець пропонував поліцейським 100 тисяч гривень, щоб ті відпустили його. Хлопець доставлений у відділення поліції.

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    У Дніпрі поліція затримала молодика з 602 згортками наркотиків
    У Дніпрі поліція затримала молодика з 602 згортками наркотиків
    У Дніпрі поліція затримала молодика з 602 згортками наркотиків
    У Дніпрі поліція затримала молодика з 602 згортками наркотиків

    Нагадаємо, що у Києві спецпризначенці затримали молодика з наркотиками.

    Теги: хабар Дніпро наркотики поліція Олексій Білошицький
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