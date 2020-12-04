Наркотики й порушення карантину: поліція закрила нічний клуб на Подолі (фото, відео)

На адміністратора закладу та відвідувачів, які знаходились без масок, складено протокол та постанови про адмінпорушення

У приміщенні клубу поліцейські виявили пристрій для куріння наркотичних засобів

3 грудня під час відпрацювання території Подільського району працівники поліції виявили нічний клуб, який працював після 22 години.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На адміністратора закладу правоохоронці склали протокол за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а відносно 16 відвідувачів, які знаходились в приміщенні без засобів індивідуального захисту, винесені відповідні постанови. Згідно з чинними законодавством посадовцю розважального закладу загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень, а відвідувачам – від 170 до 255 гривень.

Після документування адміністративних порушень правоохоронці припинили діяльність закладу. Однак під час огляду приміщення нічного клубу виявили саморобний пристрій для вживання наркотичних речовин. Виявлене вилучили та направили для проведення відповідних експертиз.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.