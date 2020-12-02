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    У київському торговельному центрі жінка привселюдно вживала наркотики (фото)

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    Жінка&nbsp;зізналася поліцейським, що вживає наркотики - У київському торговельному центрі жінка привселюдно вживала наркотики (фото)
    Жінка зізналася поліцейським, що вживає наркотики
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Жінка нюхала зі столика білий порошок

    Столичні патрульні затримали жінку, яка у торговельному центрі в Дарницькому районі Києва привселюдно вживала речовини, схожі на наркотичні.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Так, 1 грудня ввечері патрульні приїхали на виклик стосовно бійки у торговельному центрі. «Виявилося, сторони самостійно владнали конфлікт, тож патрульні саме збиралися виходити з приміщення, коли їхню увагу привернула жінка. Громадянка сиділа за столиком та, попри присутність інших людей, нюхала зі столика білий порошок», - розповіли патрульні.

    У жінки також був із собою пакетик з такою ж білою речовиною.

    На запитання інспекторів громадянка підтвердила, що вживає наркотик.

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    У київському торговельному центрі жінка привселюдно вживала наркотики (фото)
    У київському торговельному центрі жінка привселюдно вживала наркотики (фото)
    У київському торговельному центрі жінка привселюдно вживала наркотики (фото)

    Патрульні затримали особу та викликали на місце слідчо-оперативну групу Дарницького управління поліції.

    Теги: Національна поліція України Київ наркотики жінка
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