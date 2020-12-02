У київському торговельному центрі жінка привселюдно вживала наркотики (фото)

Жінка нюхала зі столика білий порошок

Столичні патрульні затримали жінку, яка у торговельному центрі в Дарницькому районі Києва привселюдно вживала речовини, схожі на наркотичні.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Так, 1 грудня ввечері патрульні приїхали на виклик стосовно бійки у торговельному центрі. «Виявилося, сторони самостійно владнали конфлікт, тож патрульні саме збиралися виходити з приміщення, коли їхню увагу привернула жінка. Громадянка сиділа за столиком та, попри присутність інших людей, нюхала зі столика білий порошок», - розповіли патрульні.

У жінки також був із собою пакетик з такою ж білою речовиною.

На запитання інспекторів громадянка підтвердила, що вживає наркотик.

Патрульні затримали особу та викликали на місце слідчо-оперативну групу Дарницького управління поліції.