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    Новини

    У Києві спецпризначенці затримали молодика з наркотиками (фото)

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    Правоохоронці вилучили у чоловіка п&rsquo;ять згортків, три крафт-пакети, один поліетиленовий пакет та дві банки із речовиною рослинного походження - У Києві спецпризначенці затримали молодика з наркотиками (фото)
    Правоохоронці вилучили у чоловіка п’ять згортків, три крафт-пакети, один поліетиленовий пакет та дві банки із речовиною рослинного походження

    Наркоторговцем виявився 24-річний мешканець Житомирської області

    На вулиці Соляній у Шевченківському районі Києва наряд полку поліції особливого призначення № 2 помітив автівку з вимкненими фарами та зупинив для перевірки документів. У ході спілкування із чоловіком на задньому сидінні автомобіля правоохоронці помітили скляні банки, в яких була подрібнена речовина зеленого кольору.

    Тож для документування події спецпризначенці викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці вилучили у чоловіка п’ять згортків, три крафт-пакети, один поліетиленовий пакет та дві банки із речовиною рослинного походження, які у подальшому направили на проведення експертизи.

    Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 24-річний мешканець Житомирської області.

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    У Києві спецпризначенці затримали молодика з наркотиками (фото)
    У Києві спецпризначенці затримали молодика з наркотиками (фото)
    У Києві спецпризначенці затримали молодика з наркотиками (фото)

    За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

    Наразі слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №10 готують затриманому повідомлення про підозру. Фігуранту загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал наркотики злочин
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