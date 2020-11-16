Патрульні виявили наркотики у водія таксі в Києві (фото)

Таксист був з явними ознаками наркотичного сп'яніння

У таксиста виявили шприци з наркотичною речовиною та пігулки

Днями на вулиці Закревського в Деснянському районі Києва патрульні зупинили автомобіль Renault, що рухався із порушенням ПДР та підозріло маневрував.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Чоловік за кермом перебував з явними ознаками наркотичного сп'яніння, на вимогу інспекторів пройти освідування — відмовився.

Інспектори вирішили провести поверхневий огляд водія та його автомобіля. Тоді чоловік самостійно показав шприц з бурою рідиною, що знаходився у кишені крісла, сім пігулок у бардачку та два шприци з прозорою рідиною в аптечці. Зі слів керманича, всі знахідки — наркотики.

Патрульні склали на керманича протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. На місце викликали слідчо-оперативну групу Деснянського відділу поліції.

Правоохоронці також зазначили, що водій, імовірно, надавав послуги з перевезення пасажирів.

Нагадаємо, нещодавно столичні правоохоронці затримали водія маршрутного автобуса, який перебував під дією наркотичних речовин.