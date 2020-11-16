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    Патрульні виявили наркотики у водія таксі в Києві (фото)

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    Таксист був з явними ознаками наркотичного сп'яніння - Патрульні виявили наркотики у водія таксі в Києві (фото)
    Таксист був з явними ознаками наркотичного сп'яніння
    Фото: Патрульна поліція Києва

    У таксиста виявили шприци з наркотичною речовиною та пігулки

    Днями на вулиці Закревського в Деснянському районі Києва патрульні зупинили автомобіль Renault, що рухався із порушенням ПДР та підозріло маневрував.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Чоловік за кермом перебував з явними ознаками наркотичного сп'яніння, на вимогу інспекторів пройти освідування — відмовився.

    Інспектори вирішили провести поверхневий огляд водія та його автомобіля. Тоді чоловік самостійно показав шприц з бурою рідиною, що знаходився у кишені крісла, сім пігулок у бардачку та два шприци з прозорою рідиною в аптечці. Зі слів керманича, всі знахідки — наркотики.

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    Патрульні виявили наркотики у водія таксі в Києві (фото)
    Патрульні виявили наркотики у водія таксі в Києві (фото)
    Патрульні виявили наркотики у водія таксі в Києві (фото)
    Патрульні виявили наркотики у водія таксі в Києві (фото)
    Патрульні виявили наркотики у водія таксі в Києві (фото)

    Патрульні склали на керманича протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. На місце викликали слідчо-оперативну групу Деснянського відділу поліції.

    Правоохоронці також зазначили, що водій, імовірно, надавав послуги з перевезення пасажирів.

    Нагадаємо, нещодавно столичні правоохоронці затримали водія маршрутного автобуса, який перебував під дією наркотичних речовин.

    Теги: Національна поліція України таксі Київ водій наркотики автомобіль
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