У Дніпрі п'яний чоловік увірвався до сусідів і взяв у заручниці пенсіонерку
- Вчора, 23:11
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Розсилка
Переговори поліцейських зі зловмисником тривали більше години
П'яний чоловік, що живе по сусідству, з заручницею замкнувся зсередини, схопив ніж і включив газову плиту
У Дніпрі патрульні звільнили пенсіонерку, яку в суботу, 30 грудня, захопив п'яний чоловік, що живе по-сусідству.
Про це йдеться в сюжеті «Тсн».
Зазначається, що чоловік раптово увірвався в приватний будинок, розбив вікно і почав погрожувати двом жінкам. Господарка встигла втекти на вулицю, а її гостя - ні.
П'яний чоловік, що живе по сусідству, з заручницею замкнувся зсередини, схопив ніж і включив газову плиту. Конкретних вимог не висував, але періодично погрожував накласти на себе руки.
Переговори поліцейських з ним тривали більше години. Нарешті, копи побачили відкрите вікно з іншого боку будинку, залізли в дім і скрутили нападника. Заручниця відбулася переляком.
Нагадаємо, в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.
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