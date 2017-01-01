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    Кримінал

    У Дніпрі п'яний чоловік увірвався до сусідів і взяв у заручниці пенсіонерку

    П'яний чоловік, що живе по сусідству, з заручницею замкнувся зсередини, схопив ніж і включив газову плиту
    У Дніпрі патрульні звільнили пенсіонерку, яку в суботу, 30 грудня, захопив п'яний чоловік, що живе по-сусідству. Про це йдеться в сюжеті «Тсн». Зазначається, що чоловік раптово увірвався в приватний будинок, розбив вікно і почав погрожувати двом жінкам. Господарка встигла втекти на вулицю, а її гостя - ні. П'яний чоловік, що
    • Вчора, 23:11
    • Розсилка
    <p>Переговори поліцейських зі зловмисником тривали більше години</p>

    Переговори поліцейських зі зловмисником тривали більше години

    П'яний чоловік, що живе по сусідству, з заручницею замкнувся зсередини, схопив ніж і включив газову плиту

    У Дніпрі патрульні звільнили пенсіонерку, яку в суботу, 30 грудня, захопив п'яний чоловік, що живе по-сусідству.

    Про це йдеться в сюжеті «Тсн».

    Зазначається, що чоловік раптово увірвався в приватний будинок, розбив вікно і почав погрожувати двом жінкам. Господарка встигла втекти на вулицю, а її гостя - ні.

    П'яний чоловік, що живе по сусідству, з заручницею замкнувся зсередини, схопив ніж і включив газову плиту. Конкретних вимог не висував, але періодично погрожував накласти на себе руки.

    Переговори поліцейських з ним тривали більше години. Нарешті, копи побачили відкрите вікно з іншого боку будинку, залізли в дім і скрутили нападника. Заручниця відбулася переляком.

    Нагадаємо, в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

    Чоловік, що захопив відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяв в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей

    Близько 20-ї години терориста було затримано, а заручників звільнено. Глава МВС Арсен Аваков оприлюднив фото затриманого харківського терориста.

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