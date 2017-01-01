У Дніпрі п'яний чоловік увірвався до сусідів і взяв у заручниці пенсіонерку

П'яний чоловік, що живе по сусідству, з заручницею замкнувся зсередини, схопив ніж і включив газову плиту

У Дніпрі патрульні звільнили пенсіонерку, яку в суботу, 30 грудня, захопив п'яний чоловік, що живе по-сусідству. Про це йдеться в сюжеті «Тсн». Зазначається, що чоловік раптово увірвався в приватний будинок, розбив вікно і почав погрожувати двом жінкам. Господарка встигла втекти на вулицю, а її гостя - ні. П'яний чоловік, що



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Переговори поліцейських зі зловмисником тривали більше години

П'яний чоловік, що живе по сусідству, з заручницею замкнувся зсередини, схопив ніж і включив газову плиту

У Дніпрі патрульні звільнили пенсіонерку, яку в суботу, 30 грудня, захопив п'яний чоловік, що живе по-сусідству.

Про це йдеться в сюжеті «Тсн».

Зазначається, що чоловік раптово увірвався в приватний будинок, розбив вікно і почав погрожувати двом жінкам. Господарка встигла втекти на вулицю, а її гостя - ні.

П'яний чоловік, що живе по сусідству, з заручницею замкнувся зсередини, схопив ніж і включив газову плиту. Конкретних вимог не висував, але періодично погрожував накласти на себе руки.

Переговори поліцейських з ним тривали більше години. Нарешті, копи побачили відкрите вікно з іншого боку будинку, залізли в дім і скрутили нападника. Заручниця відбулася переляком.

Нагадаємо, в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

Чоловік, що захопив відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяв в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.

Близько 20-ї години терориста було затримано, а заручників звільнено. Глава МВС Арсен Аваков оприлюднив фото затриманого харківського терориста.