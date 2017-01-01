Оприлюднено фото затриманого харківського терориста (18+)

На фото у терориста тече кров по обличчю

Міністр внутрішніх справ оприлюднив фотографію невідомого, який у суботу, 30 грудня захопив 11 заручників у Харкові. Фото було зроблене після проведення спецоперації правоохоронцями. «Оперативники карного розшуку Нацполіції тільки що локалізували злочинця, який захопив у заручники людей в Харкові. Дякую за службу», - сказано у



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На фото у терориста тече кров по обличчю

Міністр внутрішніх справ оприлюднив фотографію невідомого, який у суботу, 30 грудня захопив 11 заручників у Харкові. Фото було зроблене після проведення спецоперації правоохоронцями.

«Оперативники карного розшуку Нацполіції тільки що локалізували злочинця, який захопив у заручники людей в Харкові. Дякую за службу», - сказано у повідомленні міністра на Facebook.

Нагадаємо, в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.

На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.

Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок. У приміщенні залишились лише чоловіки.

Також з'явилось відео із «пристроєм», яким погрожує терорист.

За фактом події у поштовому відділенні Харкова відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

До переговорів щодо звільнення людей з відділення «Укрпошти» у Харкові залучили батька чоловіка, який взяв заручників.

Близкьо 20-ї години терориста було затримано, а заручників звільнено.