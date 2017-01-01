Правоохоронці затримали харківського терориста. Заручники вільні

Порошенко подякував за роботу правоохоронцям

Правоохоронці затримали терориста, який у суботу, 30 грудня, захопив заручників у відділенні пошти у Харкові. Про це повідомив президент Петро Порошенко. За його словами, всі заручники звільнені. «Усіх заручників у Харкові звільнено. Нападника затримано», - сказано у повідомленні на сторінці глави держави у Facebook. Порошенко



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Фото: mediaport.ua Ситуація біля захопленої будівлі у Харкові

Порошенко подякував за роботу правоохоронцям

Правоохоронці затримали терориста, який у суботу, 30 грудня, захопив заручників у відділенні пошти у Харкові. Про це повідомив президент Петро Порошенко.

За його словами, всі заручники звільнені.

«Усіх заручників у Харкові звільнено. Нападника затримано», - сказано у повідомленні на сторінці глави держави у Facebook.

Порошенко подякував за роботу співробітникам Національної поліції та СБУ. Він також доручив місцевим органам влади надати постраждалим усю необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.

На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.

Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок. У приміщенні залишились лише чоловіки.

Також з'явилось відео із «пристроєм», яким погрожує терорист.

За фактом події у поштовому відділенні Харкова відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

До переговорів щодо звільнення людей з відділення «Укрпошти» у Харкові залучили батька чоловіка, який взяв заручників.