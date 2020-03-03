У харківському метро поліція затримала чоловіка з бойовими гранатами



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Гранати вилучили й направили на експертизу Фото: управління Національної поліції у Харківській області

Під час огляду поліцейські виявили в рюкзаку чоловіка одну гранату Ф-1 та одну гранату РГД-5 із запалами до них

У Харкові на станції метро «Південний вокзал» правоохоронці знайшли у рюкзаку чоловіка, що проходив через турнікети, дві бойові гранати.

Про це у понеділок повідомили в управлінні Національної поліції у Харківській області.

«Під час огляду поліцейські виявили в рюкзаку чоловіка одну гранату Ф-1 та одну гранату РГД-5 із запалами до них», — зазначають правоохоронці.

Чоловіка затримали, він виявився жителем Кіровоградської області. Поліція відкрила справу за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Йому загрожує ув’язнення від трьох до семи років.

Гранати вилучили й направили на експертизу. Наразі правоохоронці встановлюють місце, де чоловік придбав зброю, та з якою метою.

Вирішують питання про повідомлення йому про підозру.

До слова, нещодавно у Черкасах і Маріуполі СБУ блокувала нелегальний збут зброї.