  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Щасті парубок хотів продати гранату за 400 гривень

    • Розсилка
    У Щасті парубок хотів продати гранату за 400 гривень

    Юнака, гранату та запал прикордонники передали представникам Нацполіції

    У Щасті прикордонники зі складу ООС вилучили у юнака гранату, яку той намагався продати.

    Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

    «В рамках реалізації оперативної інформації, в одному з торговельно-розважальних закладів м. Щастя, що на Луганщині, у 21-річного громадянина прикордонники виявили осколкову гранату РГД-5 та запал УЗРГМ2», - йдеться у повідомленні.

    Оперативники з’ясували, що місцевий мешканець намагався продати свій небезпечний товар і оцінив його у 400 гривень.

    Юнака, гранату та запал прикордонники передали представникам Нацполіції для проведення відповідних слідчих дій.

    Національна поліція України прикордонники Держприкордонслужба Луганщина граната вибухівка озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ