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    Події в Україні

    У Запорізькій області біля школи виявили майже сотню гранат і запалів

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    Піротехніки вилучили 96 вибухонебезпечних предметів та набоїв часів минулих війн - У Запорізькій області біля школи виявили майже сотню гранат і запалів
    Піротехніки вилучили 96 вибухонебезпечних предметів та набоїв часів минулих війн
    Фото: ДСНС

    За словами місцевих мешканців, орієнтовно на місці знахідки під час Другої світової війни розміщувалась окупаційна військова комендатура

    В Оріхові Запорізької області на території навчального закладу знайшли 96 гранат, запалів та інших вибухонебезпечних предметів.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області.

    «20 лютого під час ремонтно-будівельних робіт на території НВК №2 імені академіка Лазаряна в м. Оріхів по вул. Йохана Янцена робітники виявили підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні», - йдеться у повідомленні.

    За словами місцевих мешканців, орієнтовно на місці знахідки під час Другої світової війни розміщувалась окупаційна військова комендатура.

    У ДСНС додали, що вчора, 21 лютого, піротехніки вилучили 96 вибухонебезпечних предметів (гранати, запали та інші вибухові пристрої) та набої часів минулих війн.

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    У Запорізькій області біля школи виявили майже сотню гранат і запалів
    У Запорізькій області біля школи виявили майже сотню гранат і запалів
    У Запорізькій області біля школи виявили майже сотню гранат і запалів
    У Запорізькій області біля школи виявили майже сотню гранат і запалів
    У Запорізькій області біля школи виявили майже сотню гранат і запалів

    Навчальний процес порушувати не довелося, адже школярі перебувають на карантині, зазначили рятувальники.

    До слова, нещодавно у центрі Києва СБУ виявила схованку з бойовими гранатами та майже 30 літрами ртуті.

    ДСНС школа граната склад зброї вибухівка рятувальники Запорізька область школярі
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