У Запорізькій області біля школи виявили майже сотню гранат і запалів



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Піротехніки вилучили 96 вибухонебезпечних предметів та набоїв часів минулих війн Фото: ДСНС

За словами місцевих мешканців, орієнтовно на місці знахідки під час Другої світової війни розміщувалась окупаційна військова комендатура

В Оріхові Запорізької області на території навчального закладу знайшли 96 гранат, запалів та інших вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області.

«20 лютого під час ремонтно-будівельних робіт на території НВК №2 імені академіка Лазаряна в м. Оріхів по вул. Йохана Янцена робітники виявили підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні», - йдеться у повідомленні.

За словами місцевих мешканців, орієнтовно на місці знахідки під час Другої світової війни розміщувалась окупаційна військова комендатура.

У ДСНС додали, що вчора, 21 лютого, піротехніки вилучили 96 вибухонебезпечних предметів (гранати, запали та інші вибухові пристрої) та набої часів минулих війн.

Навчальний процес порушувати не довелося, адже школярі перебувають на карантині, зазначили рятувальники.

До слова, нещодавно у центрі Києва СБУ виявила схованку з бойовими гранатами та майже 30 літрами ртуті.