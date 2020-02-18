Чоловік, який кинув гранату в поліцейських, отримав дев’ять років тюрми (фото)



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Зловмисника затримали на місці події Фото: Олексій Білошицький

Граната вибухнула під ногами патрульних

Деснянським районним судом столиці оголошено обвинувальний вирок 31-річному чоловіку, який намагався підірвати гранатою двох поліцейських під час виконання ними службових обов’язків.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Надзвичайна подія сталася в ніч на 15 березня 2018 року у Деснянському районі столиці.

«Двоє працівників Управління патрульної поліції в Києві Департаменту патрульної поліції, які виконували свої службові обов'язки по охороні громадського порядку, зупинили на вулиці перехожого, який поводив себе підозріло. Під час перевірки документів та поверхового огляду у чоловіка виявили речовину, схожу на наркотичну. У подальшому з метою уникнення затримання та доставлення до управління поліції, чоловік дістав бойову гранату РГД-5, яку зберігав у кишені, привів її в дію та кинув під ноги патрульним. Внаслідок зазначених дій стався вибух, і лише завдяки швидкому реагуванню правоохоронців вдалося уникнути жертв», - розповіли правоохоронці.

Зловмисника, який виявився місцевим мешканцем, 1988 року народження, затримали на місці події.

За вчинення вказаного злочину судом присяжних правопорушника визнано винним за ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України та засуджено до 9 років позбавлення волі.

ФОТО - Олексій Білошицький