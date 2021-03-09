У Харкові «Робін Гуди» обклали «даниною» підприємців (фото, відео)

Злочинців затримали під час спецоперації

Організував «бізнес» засновник громадської організації, яка прикривалась боротьбою зі свавіллям та захистом прав громадян

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області та слідчі обласного управління поліції викрили діяльність злочинного угруповання, що обкладало «даниною» підприємців, які надають послуги населенню з вивозу рідких відходів на території області. Як з’ясували поліцейські, організував такий «бізнес» засновник місцевої громадської організації, яка прикривалась боротьбою зі свавіллям та захистом прав громадян.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За кожен виїзд машини за межі міста підприємці повинні були сплачувати по 100 гривень. Надалі вони вирішили підняти «таксу» до 200 гривень. У разі відмови фігуранти погрожували підприємцям фізичною розправою та перешкоджали їх діяльності.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що залякуванням зловмисники змусили групу підприємців сплачувати їм щомісяця по 20 тис. грн.

5 березня оперативники та слідчі за силової підтримки спецпідрозділу затримали організатора та одного з учасників угруповання одразу після отримання та розподілу між ними чергового «траншу» - 18 тис. грн.

Загалом упродовж трьох останніх місяців злочинці одержали 60 тис. грн.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів та в їхніх автомобілях вилучили 47 тис. грн, нарізний мисливський карабін, пневматичний та стартові пістолети з ознаками перероблювання, відстріляний корпус РПГ, GPS-трекери, «чорнові» бухгалтерські записи.

Організатора та одного з учасників злочинного угруповання було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за погодження Харківської обласної прокуратури повідомили трьом зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Двом підозрюваним, яких безпосередньо затримали після отримання коштів, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Проводяться заходи для отримання доказів причетності інших учасників до протиправної діяльності.

За вимагання зловмисникам може загрожувати до семи років ув’язнення.